Horóscopo de 28/11: veja previsões para este domingo

HÁ TEMPO PARA TUDO



Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; Lua quarto minguante em Virgem. Se, ao despertar, tua consciência aponta na direção de tarefas que poderias executar, não hesita, sacrifica a rotina de descanso do domingo e te dedica a resolver tudo com afinco e boa vontade.



Há horas em que a agenda da civilização e a estelar não estão em sintonia, e hoje é um exemplo disso, porque apesar de o domingo ser dia de descanso numa boa parte do planeta humano, cosmicamente o fluxo de vida aponta na direção oposta, a da produtividade. Há tempo para tudo, começa o dia afirmando esta verdade, para não entrar em conflito pela ambiguidade com que tenhas de lidar, pois, na prática, poderás resolver tarefas importantes sem, no entanto, deixar de descansar o necessário.



Há tempo para tudo, é só uma questão de organizar.



ÁRIES: Esperar pela grande tacada faz você perder as pequenas oportunidades que se apresentam. É de pouco em pouco que se faz um grande caminho, mas se você evitar os passos pequenos esperando pelos grandes, não há caminho.



TOURO: Os sacrifícios que se tornaram necessários não deveriam ser sofridos, porque respondem a uma necessidade. O sofrimento deriva de haver conflito com seus desejos, que apontam noutra direção. O que seria mais importante?



GÊMEOS: Ao você constatar que não consegue fazer o que pretende, peça ajuda, porque apesar de todas as pessoas andarem ensimesmadas e atormentadas, ainda assim sempre haverá a possibilidade de uma mão amiga. Aí sim!



CÂNCER: Muitas coisas vêm à tona ao mesmo tempo, embaralhando o cenário. Aceite isso com serenidade, porque não há nada grave em curso, apenas uma perturbação temporária, que surge como resultado da diversidade que se apresenta.



LEÃO: Ninguém pode tirar de você o que é de seu merecimento. Eventualmente pode haver pessoas que atrapalhem e puxem seu tapete, isso é bastante normal numa civilização pautada pela competição. Aí é o caso de lutar.



VIRGEM: Há várias coisas que poderiam ser concluídas e, assim, abrirem espaço e tempo para você iniciar outros assuntos, que lhe brindem, futuramente, com mais regozijo. Faça disso sua prioridade, está disponível.



LIBRA: Uma vez que se sabe o que se sabe, seria impossível fingir que não se sabe o que se sabe. Porém, é possível fazer cara de panorama e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Pelo menos por algum tempo.



ESCORPIÃO: A desconfiança é enganosa, porque é um tipo de olhar sobre a realidade que aparenta ser imparcial, mas que na verdade é tingido de uma intenção firme de comprovar o que a deixa desconfiada, a todo custo. Sem provas.



SAGITÁRIO: Quanto mais objetivo seja seu olhar sobre os acontecimentos que considerar mais importantes de sua vida, mais você teria de compreender seu papel neles e, também, o que poderia ter sido diferente. É assim.



CAPRICÓRNIO: A perplexidade é natural, porque sua alma não consegue digerir tudo que acontece e tampouco sabe qual seria a melhor atitude a tomar diante do cenário em que se encontra. Não se preocupe, isso vai passar.



AQUÁRIO: Encontrar companhia para passar alguns momentos agradáveis, isso deveria ser fácil e estar ao alcance da mão. Porém, do jeito que as pessoas andam acabrunhadas e desoladas, talvez não seja tão fácil assim.



PEIXES: Seus objetivos de vida são conflitantes com os objetivos de algumas das pessoas com que se relaciona. Deveria haver tempo e espaço para todos neste planeta, por que será, então, que deve haver conflito também?