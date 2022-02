Horóscopo de 28/2: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Algumas pessoas se sobrepõem aos traumas que sofreram e seguem em frente, fazendo o melhor com o que lhes é inerente. Outras, diante dos mesmos ou semelhantes eventos traumáticos, se apegam a essa dinâmica e estacionam numa condição dramática.

Se eventos semelhantes conduzissem matematicamente sempre aos mesmos resultados, então poderíamos afirmar categoricamente que, sim, nós somos o resultado do que nos acontece.

Porém, essa é uma meia verdade, porque a outra metade dessa reside em que podemos todos ser maiores do que as circunstâncias em que crescemos e fomos educados, e se isso não fosse verdade, nossa humanidade nunca teria saído das cavernas, continuaríamos sendo um amontoado de humanoides intimidados pelas forças da natureza.

ÁRIES: Reunir as pessoas certas para fazer acontecer seus planos, esse é o movimento propício de hoje. Tenha em mente todas as dificuldades desse movimento, porque você está tratando com pessoas, sempre uma caixa de surpresas.

TOURO: Tudo pode começar bastante atrapalhado, mas isso não há de servir para você criar certezas sombrias a respeito do futuro Persista no esforço sincero e digno, sem se apegar demais aos resultados iniciais. Persista.

GÊMEOS: A vontade de se lançar a alguma aventura, ou participar de algum evento excitante, o que poderia haver de errado nesse movimento? A alma quer excitação, quer sair do lugar comum, participar de eventos intensos. Em frente.

CÂNCER: As suspeitas precisam ser investigadas, antes de se tornarem fundamento para as atitudes que você pretende tomar. Suspeitas não hão de ser tomadas como certezas sem a devida investigação, isso levaria a errar.

LEÃO: Às vezes é mais fácil reconhecer os adversários do que as pessoas que estão ao seu favor, dado elas tomarem atitudes que deixam lugar a dúvida sobre o relacionamento que mantêm com você É preciso usar o discernimento.

VIRGEM: Mesmo que as coisas não pareçam dar muito certo, ainda assim persista no caminho, porque, você verá, no transcurso do dia o ritmo da vida se assenta e se torna mais consistente. É questão de persistência apenas.

LIBRA: A boa vontade pode ser muito boa, mas não é necessariamente eficiente. É aquela história das boas intenções que nunca chegam a se concretizar, e que, por isso, acabam atrapalhando mais do que ajudando. É assim.

ESCORPIÃO: Termine o que esteja ao alcance de seu domínio, sem grandes pretensões, apenas para aliviar o peso das tarefas que, ao longo do dia, aumentarão de tom e intensidade. Organize, e se oriente por um método racional.

SAGITÁRIO: Muitas coisas precisam ser esclarecidas, mas como envolvem outras pessoas, você não pode pretender que elas estejam dispostas, como você, a empreender esse caminho. Tudo precisa ser conversado com muita serenidade.

CAPRICÓRNIO: É propício refletir a respeito de sua segurança e estabilidade pessoal, mas sem exagerar o tom desse assunto, porque uma coisa é você se assegurar de forma sensata, outra diferente é incorrer em paranoia.

AQUÁRIO: Nem todas as atitudes precipitadas que você tomar servirão para se adiantar e ganhar vantagem. Respire fundo e pense melhor nos passos que decidiu tomar, pois, assim, você vai ganhar a verdadeira vantagem disponível.

PEIXES: Apesar das apreensões, que parecem profetizar com absoluta certeza um futuro sombrio, você verá que, sem perder muito tempo, no transcurso do dia, seu humor mudará da água para o vinho, ou vice-versa. Você verá.