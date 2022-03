Horóscopo de 28/3: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Vênus e Saturno em conjunção; Lua Vazia à tarde.

A inteira constituição de tua humanidade te torna capaz de entrar em ação, te envolver em quanta experiência teus desejos apontarem, enquanto os conceitos que compõem a arquitetura de teus pensamentos te permitirem, para que suportes as consequências. Imagina tu de quantas experiências poderias ter participado, não fossem os pudores e resistências que tua própria mente apresentou.

Sermos capazes de ação, mas não nos lançarmos a todas as experiências, eis uma verdade absoluta do reino humano, e sobre essa equação que se apresenta a todos nós é que vamos construindo nosso caráter, relacionamentos e a possibilidade de vivermos o mínimo desse algo elusivo que chamamos de felicidade

Não precisas resolver hoje essa equação, tens a vida inteira para isso.

ÁRIES: O fator humano pode solucionar tudo, mas também complicar demais, e neste momento acontece tudo junto e ao mesmo tempo. As pessoas complicam, mas também são indispensáveis para seguir em frente com seus planos.

TOURO: A sorte é elusiva, mas você pode se tornar independente dela, tomando as iniciativas pertinentes e fazendo acontecer tudo de acordo com suas pretensões. Eventualmente, pode dar tudo errado, mas você terá avançado.

GÊMEOS: Amplie seu ponto de vista para evitar que sua alma estacione em alguns conceitos que, por falta de revisão, correm o risco de se transformarem em preconceitos. Isso é bastante comum de acontecer. Melhor não.

CÂNCER: Pensar e sonhar ajuda bastante, mas há de se colocar limites a essas práticas, porque enquanto não houver a iniciativa concreta de realizar o que se pensa e sonha, a frustração continuará crescendo a cada dia.

LEÃO: Não se trata de seguir cegamente as orientações que as pessoas pretendem impor a você, mas tampouco de resistir sem ouvir com atenção o que está sendo dito, porque provavelmente há algo interessante acontecendo.

VIRGEM: Cuide para que seus interesses sejam respeitados, porque do jeito que o mundo anda deixando todas as pessoas angustiadas, a frequência de atitudes impertinentes é bastante alta neste momento. Cuide dos seus interesses.

LIBRA: É preciso dar o pontapé inicial para imprimir dinamismo aos assuntos do seu interesse, sem importar se os resultados imediatos sejam de acordo às expectativas. Importante agora é você colocar a bola em jogo.

ESCORPIÃO: Aqueles assuntos antigos que ainda continuam sendo empurrados a um futuro incerto, tem, neste momento atual, certeiro e presente, uma oportunidade de serem administrados com relativa eficiência. Melhor aproveitar.

SAGITÁRIO: Aquilo que precisa ser dito, raramente é posto sobre a mesa, as discussões parecem sempre tangenciais, nunca direto ao ponto. E não se trata de dizer coisas terríveis, apenas sinceras e transparentes. Só isso.

CAPRICÓRNIO: Faça as manobras necessárias para que sua alma se sinta mais segura a respeito do fluxo de recursos materiais. Porém, não pretenda solucionar tudo de uma tacada só, mas dando pequenos passos. Melhor assim.

AQUÁRIO: Tomar as iniciativas pertinentes não é algo que simplesmente acontecerá, de forma espontânea. Tomar iniciativas há de ser fruto de sua boa vontade posta em prática, porque a teórica não ajudará em nada. Nunca ajudou.

PEIXES: Há questões que merecem sua atenção, apesar de não ser suas favoritas. Não se trata agora de obter prazer e regozijo, a não ser aquele que viria após o cumprimento de tudo que você precisa fazer, sem terceirizar.