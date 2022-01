Horóscopo de 29/1: veja previsão para este sábado

Data estelar: Vênus se afasta; Lua míngua em Capricórnio.

O fim da retrogradação de Vênus é o início de seu afastamento da Terra. Eu prefiro Vênus pertinho do que Vênus distante, mas é uma atitude de contracultura, porque de acordo com as regras medievais da Astrologia, se considera que Vênus retrógrada, próxima à Terra, seja negativa, e que Vênus em progradação, se afastando da Terra, seja positiva.

A reverência pela antiguidade das informações precisa ser posta sob a perspectiva de que a antiguidade não é garantia de ser uma visão melhor do que a que podemos desenvolver agora, depois de tantos avanços.

Além disso, há de se fazer uma distinção entre antiguidade e velharia, porque a dignidade da antiguidade não reside em ser antiga, mas em ter sido feita sobre o princípio da universalidade.

Se não é um princípio universal, o antigo é apenas velho, nada além.

ÁRIES: O trabalho em equipe é muito importante, porém, mais importante ainda é que todas as pessoas envolvidas reconheçam com lucidez e sinceridade o lugar que ocupam, e a real importância e valor de seus trabalhos.

TOURO: A melhor maneira de evitar problemas é ir ao encontro deles, porque se você esperar pelo surgimento, além de ter de dar conta desses, também terá de lidar com a ansiedade da espera Melhor domar o touro à unha.

GÊMEOS: As apreensões serão substituídas pela alegria, mas isso não aconteceria sob o comando de uma varinha mágica. Essa necessária substituição se dá aos poucos, dia a dia, com uma atitude após a outra. Em frente.

CÂNCER: O barulho social distrai, mas não agrada sua alma, porque, no fim do dia, fica a impressão de as coisas se diluírem num cenário inconsistente. Comece a escolher a dedo as pessoas que você quer manter próximas.

LEÃO: Deter o controle parece o melhor, mas nem sempre é essa a condição perfeita para que tudo saia de acordo ao desejado. Permita que a vida, com seus mistérios, faça as manobras que você não se atreveria. Experimente.

VIRGEM: Tudo tende a ser diferente do que você teria imaginado em qualquer momento de seu passado. Isso cria certa insegurança, mas que passará rapidamente quando sua alma verificar, na prática, que está tudo certo.

LIBRA: Apesar do senso de urgência que toma conta de sua alma, seria melhor você não se precipitar, porém, se, mesmo assim, alguma precipitação acontecer, tenha certeza, não será o fim do mundo. Mais um capítulo.

ESCORPIÃO: Para que as coisas que interessam a você sejam concluídas favoravelmente, é preciso que sua alma fique em cima, focada em cada detalhe, sem terceirizar nada, mas, detendo o total controle sobre o processo.

SAGITÁRIO: Há interesses que podem e devem ser respeitados, porque isso fará com que, no futuro, as pessoas respeitem seus interesses também. Este é um momento distante do que seria ideal, mas mesmo assim é muito bom.

CAPRICÓRNIO: Nada dê por sabido nem muito menos por garantido, porque o mundo anda produzindo tumultos e incertezas o tempo inteiro e, por isso, as coisas mudam muito rapidamente. Mantenha um olho atento sobre tudo que acontece.

AQUÁRIO: Dessa vez, você não vai conseguir resolver as coisas do mesmo jeito que sempre deu certo. Dessa vez, você vai precisar testar e experimentar novas condições, até acertar no alvo. Isso não será nada difícil.

PEIXES: As mudanças que se processam vieram para ficar, e será melhor você as acomodar em sua vida, iniciando uma rotina completamente diferente daquela que foi necessário sustentar nos últimos anos. Em frente.