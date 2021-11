Horóscopo de 29/11: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Marte e Netuno em trígono; Lua míngua em Libra.



Teus sonhos não são teus sonhos, são os sonhos da vida que precisam de alguém que os sonhe. Esses sonhos que tu sonhas são maiores e mais antigos que ti, e precisam de teu intelecto para os decifrar, de tuas emoções para vibrarem magníficos e precisam, também, de teus braços e pernas para se expressarem concretamente.



Sonha esses lindos sonhos que te motivam a te lançar à aventura de existir e buscar, e continuar buscando, acertando e errando até chegar o dia em que, te aproximando do que buscas, descubras finalmente que o que procuravas era tua própria alma.



Procura por ti, não te distraias com a fantasia de que poderias ser outra coisa diferente do que tu és. Em ti e através de ti, a Vida de tua vida quer se expressar.



ÁRIES: Favorecimentos e oposições se misturam nesta parte do caminho, para que sua alma compreenda o valor que as pessoas têm na sua vida. Mesmo as pessoas que são suas opositores ferrenhas possuem um valor a ser apreciado.



TOURO: Envolva seu corpo, coração e intelecto para dar conta das tarefas antes de que essas se tornem tão emaranhadas que você tenha de parar tudo o mais, em nome de organizar a vida. Agora é um momento excelente para organizar.



GÊMEOS: Agora é um daqueles momentos mágicos, em que a vida parece sorrir, mesmo sem apresentar nenhuma evidência imediata que corrobore a situação. Não importa, há horas em que o único que importa é a sensação experimentada.



CÂNCER: Se as coisas não são do jeito que você gostaria, ou você se volta contra elas e as critica, ou você inicia uma série de ações para construir o ambiente e o mundo com que sonha. Ou se torna indiferente a tudo.



LEÃO: As mesmas palavras de sempre, ditas com emoção, com o coração na mão, produzem mais efeito, porque o efeito não está nas palavras, mas na maneira com que você as diz. Tenha isso em mente nas conversas de hoje.



VIRGEM: Defenda tudo que sua alma considerar seu e de seu merecimento, porque o mundo não entregará de mão beijada absolutamente nada. É tudo uma luta, e mesmo isso parecendo uma injustiça, ainda assim você precisará lutar.



LIBRA: Tome iniciativas, sem se importar se essas são as mais certas de todas. A certeza não está disponível nesta parte do caminho, porém, mesmo sem ela, sua alma precisa colocar a bola em jogo tomando iniciativas.



ESCORPIÃO: Essas emoções intensas que sua alma precisa engolir, porque não seria a hora de se expor, são as mais perigosas, são as que fermentam no íntimo da alma e vão se convertendo, com o tempo, em atitudes agressivas.



SAGITÁRIO: Nem todas as pessoas com que você precisa lidar são do seu apreço, mas são necessárias. É hora de estampar um sorriso no rosto, que não precisa ser hipócrita, mas sociável o suficiente para completar a jornada.



CAPRICÓRNIO: Faça o possível e o impossível para completar as tarefas que são de sua responsabilidade, cuidando para que isso não seja uma ação automática, mas uma em que seu coração esteja envolvido. Goste do que você faz.



AQUÁRIO: É insuficiente saber o que sua alma sabe, é preciso transmitir o conhecimento para o colocar na mira dos questionamentos alheios, porque isso exercitará sua mente para uma dinâmica de argumentações consistentes.



PEIXES: Para atravessar essa densa barreira de dificuldades e impedimentos que se instalou ao longo deste ano, você não precisa nada além de uma dose extra de atrevimento e, assim, se lançar à aventura da vida.