Horóscopo de 29/12: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Júpiter ingressa em Peixes; Lua míngua em Escorpião.

Que teu Universo interior desabroche, floresça e se expresse com clareza através de teu intelecto, emoções e ações!

A Psicologia, com todos seus avanços e reflexões brindou nossa humanidade com uma visão importante do mundo interior, porém, pautada sobre as patologias e neuroses, criou um movimento negativo, mediante o qual olhamos nosso mundo interior em busca de sombras, limitações e dos demônios aos quais atribuímos as causas de sermos menos do que imaginamos que merecemos ser.

Começa a mudar esse olhar e, ao mesmo tempo, continua tua viagem ao interior de ti, mas agora em busca do melhor de ti. Busca a Vida de tua vida no centro de teu coração, a semente de infinito, não nascida e imortal, tua verdadeira essência.

ÁRIES: O ano nem acaba nem tampouco outro novo começa, há uma continuidade e é nela que sua alma precisa se focar neste momento. A continuidade é o que faz a vida valer a pena, uma coisa se concatenando com a outra.

TOURO: Agora é um momento em que as pessoas, inadvertidamente, tocam em assuntos que sua alma preferiria deixar de lado. Porém, uma vez que as palavras são ditas, é impossível as recolher, há de se lidar com elas de alguma forma.

GÊMEOS: Não é novidade que o cenário pelo qual você transita seja bastante complexo, a novidade consiste em que sua alma adquire boa vontade e presença de espírito suficientes para fazer uso da inteligência e resolver.

CÂNCER: Faça o que estiver ao seu alcance para evitar conflitos desnecessários, porque ainda que sua alma se depare com questões que em outros momentos seriam inaceitáveis, neste em particular seria mais sábio aceitar.

LEÃO: As correções de rumo são imediatas, não vão poder esperar pelo ano novo, são necessárias desde já. Ainda que a tomada de algumas atitudes provoque certos distúrbios, mesmo assim é melhor fazer do que se abster de fazer.

VIRGEM: Tudo que você for adquirir, contratar ou combinar há de ser negociado à exaustão, porque neste momento a negociação é onde sua alma encontrará motivo de alegria e esperança. Tudo pode e deve ser negociado então.

LIBRA: Reflexões realistas e honestas se fazem necessárias nesta parte do caminho, porque, aproveitando que se avizinha um ano novo, seria sábio de sua parte ingressar nele sem carregar peso desnecessário do passado.

ESCORPIÃO: Coloque em marcha seus planos, e quem quiser e puder acompanhar você, que entre em seu jogo. Tenha, porém, uma margem de manobra generosa para ir se adaptando às vicissitudes que acontecerem. Acontecerão.

SAGITÁRIO: Procure não exigir das pessoas com que você se relaciona que elas acompanhem seus raciocínios e entendam direito o que você quer lhes dizer, porque muitas coisas que são óbvias para você, para elas são enigmas.

CAPRICÓRNIO: A vantagem deste momento é que você está transcendendo a cápsula existencial de proteção, e se lançando à vida. Se vai dar certo ou não, isso é indiferente, porque só pelo fato de você se mexer, já é vitória.

AQUÁRIO: As vulnerabilidades que sua alma experimenta não estão necessariamente expostas nem muito menos são evidentes para as pessoas com que você se relaciona. São aspectos que só sua alma consegue perceber.

PEIXES: Algumas verdades precisam ser ditas, mas algumas outras hão de ser silenciadas, porque cortariam o ar de forma destrutiva e não seria interessante fazer isso neste momento. Silenciada, porém, não é ser oculta.