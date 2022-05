Horóscopo de 29/5: veja previsões para este domingo

Data estelar: Marte e Júpiter em conjunção.

A generosidade dos relacionamentos humanos é inversamente proporcional ao quanto as pessoas se tratam, entre si, como obstáculos a ser removidos, um tipo de comportamento muito difundido que, pelo somatório, resulta no empobrecimento da civilização. Só a generosidade enriquece.

Quanto mais generosa seja tua atitude para com todas as pessoas que te relaciones, mais enriquecedora será para ti e para todas elas a experiência do relacionamento. Afinal, não é riqueza que todos buscamos?

A riqueza que boicotamos, porque, desejosos que andamos de conquistar nosso lugar ao Sol, nos esquecemos de ser generosos com as pessoas próximas e distantes, passando a tratar todas elas como obstáculos que complicam nosso caminho ao sucesso. Sucesso esse que, sendo todos generosos entre nós, estaria garantido.

ÁRIES: Há muita energia disponível neste momento, e seria sábio de sua parte ter assunto suficiente para canalizar positivamente esse caudal. Não havendo nada definido, tente, pelo menos, que a energia não se foque na encrenca.

TOURO: A vontade que não se manifestar na hora em que surgir, é uma vontade que ficará ricocheteando no inconsciente até encontrar a maneira de se expressar. Procure administrar com a maior sabedoria possível suas vontades.

GÊMEOS: Procure não resistir aos convites, imaginando que, talvez, seria melhor estar em paz hoje. Neste momento, prefira o barulho social ao silêncio da solidão, porque assim você desfrutará das oportunidades disponíveis.

CÂNCER: Portas abertas, caminho desimpedido, agora só falta você! Você é a alma protagonista, que foi convidada a desempenhar seu papel, porém, ninguém pode obrigar você a subir no palco, é você que precisa tomar a iniciativa.

LEÃO: Quando se torna necessário erguer a voz para se fazer ouvir é quando chega o momento de enfiar a viola no saco e recuar, porque o diálogo deixou de ser, se convertendo em mais um conflito, como se poucos houvesse.

VIRGEM: O que seria da vida sem uma encrenca de vez em quando? Seria um tédio! É claro que há encrencas positivas e divertidas, enquanto outras são temíveis, porém, neste momento sua alma precisa de assunto para se envolver.

LIBRA: O entusiasmo alheio é contagiante e pode servir para sua alma também se motivar a seguir em frente. O mundo continuará criando problemas, mas, mesmo assim, sua alma poderá avançar com a cabeça erguida e com entusiasmo.

ESCORPIÃO: Definitivamente, as coisas não acontecerão por obra e graça dos mistérios da vida. As coisas acontecerão na mesma medida em que você usar suas mãos, seu coração e intelecto para fazer acontecer o que pretende.

SAGITÁRIO: Faça o que quiser, mas faça com elegância e cordialidade, para que seus atos não atropelem ninguém, porque, afinal, não se trata de perturbar as pessoas, mas assumir seu direito de fazer o que quiser. Só isso.

CAPRICÓRNIO: A falta de conforto nos lugares em que habitualmente você o encontraria, isso não há de ser tomado como um sinal ruim, porque é apenas um convite para você não se entregar à inércia, mas arrumar o que fazer.

AQUÁRIO: Há tanta coisa para fazer que seria uma perda de tempo se entregar à inércia. Esqueça que hoje seja dia dedicado ao descanso, se você sentir o chamado à ação, não hesite, encontre algo produtivo para se envolver.

PEIXES: Evite a inércia, tome atitudes firmes para que as rédeas do destino voltem às suas mãos e, assim, você conduza os acontecimentos, em vez de sua alma ser carregada por uma corrente aparentemente irresistível.