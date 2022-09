Horóscopo de 29/9: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Vênus ingressa em Libra.

A diferença entre os seres divinos e os humanos consiste em que, para os primeiros, a verdade é evidente e sua beleza é oculta, enquanto para os humanos, a beleza é aparente e sua verdade é oculta, e isso é algo que predomina na construção dos relacionamentos humanos, de qualquer espécie, porque se costuma começar com a beleza das promessas, ao passo que ficam ocultas as verdades dessas construções.

É por isso mesmo que no mundo divino não se perde tempo, porque os procedimentos são verdadeiros, demorando muito para demonstrarem sua beleza, e no mundo humano, sendo tudo aparentemente garboso de imediato, o tempo vai revelando que as coisas não são bem assim como parecem.

Agora é quando as verdades ocultas dos relacionamentos emergem, derretendo a maquiagem de inúmeros vínculos importantes.

ÁRIES: Talvez se torne um pouco mais difícil do que o normal haver troca cordial de opiniões e interesses, porém, mesmo assim há questões que precisam ser tratadas o mais rapidamente possível, a despeito das dificuldades.

TOURO: Tente tirar o máximo de proveito das pequenas coisas que fazem a delícia do dia a dia, porque é nesse ritmo cotidiano que você encontrará, agora, o suporte emocional necessário para continuar em frente com a luta.

GÊMEOS: Descansar e encontrar divertimento, nada mais necessário e desejável. Faça isso em nome de estar com tudo em cima para continuar se envolvendo na luta, porque o descanso não há de ser um destino, mas um meio.

CÂNCER: Encontre um momento de serenidade no meio de todas as coisas que assumiu para fazer, e que reclamam atenção. Não é saudável manter a mente em estado de tensão constante, tire um tempo para você ter serenidade.

LEÃO: As bobagens da vida cotidiana, o perder tempo que se tornou habitual, a procrastinação, os sentimentos ambíguos, tudo isso que criaria ressentimentos e culpa em outros momentos, agora provê com leveza.

VIRGEM: Faça com que seus interesses sejam respeitados, evite deixar de intervir quando alguém avançar sobre esses. É certeza que para fazer isso você precisará agregar um tanto de tensão, mas é um bom preço a se pagar.

LIBRA: Agora você pode reclamar a razão, porque nem sempre é melhor ser feliz do que ter razão, há momentos, como agora, em que se torna necessário apresentar os argumentos impecáveis para que sua razão prevaleça.

ESCORPIÃO: Tudo que de belo e elevado você sente e que não pode compartilhar de imediato, porque as pessoas próximas se encontram em outra sintonia, há de se guardar na memória para ser utilizado no futuro. Aí sim!

SAGITÁRIO: Quando as pessoas se apaixonam pela discórdia, mesmo tendo a oportunidade de se entenderem, elas não aproveitam a chance, e continuam na disputa. Quanto a isso, nada pode ser feito, a não ser deixar seguir o curso.

CAPRICÓRNIO: Comece pelo que seja fácil e continue pelas dificuldades, ou faça o contrário, comece pelo que seja mais difícil encarar para depois descansar nas facilidades. O método não importa, o que importa é a prática.

AQUÁRIO: Observe a realidade com a maior imparcialidade possível, olhando com atenção todas as partes envolvidas nas disputas, e avaliando com equanimidade todos os argumentos discordantes. Só depois disso tire suas conclusões.

PEIXES: Faça as pazes com seus medos, porque esses continuarão sendo seus mais fiéis companheiros de viagem pela vida afora e dentro. Faça as pazes com suas ansiedades, está provado que essas nunca profetizam algo certo.