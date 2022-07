Horóscopo de 30/7: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua Vazia da 1h30 até 15h12

Amar teus semelhantes e diferentes, sem importar que te sejam simpáticos ou antipáticos, mas os amar pela simples razão que teu coração emana esse sentimento doce de conexão e empatia, não há sinal mais evidente do que esse de que puseste os pés num caminho de sabedoria.

Estas afirmações, porém, não hão de te apequenar, caso não reconheças esse amor em ti, porque a conquista de sabedoria é um caminho longo e sinuoso, com uma frequência maior de fracassos e decepções do que de vitórias sobre tudo que, em ti, chuta no sentido contrário.

Ninguém que seja sábio te criticará ou diminuirá por isso, porque já esteve em teu lugar, e sabe quão complexa é a experiência de vida, e também, quão doce é o momento de a sabedoria se arraigar, porque quando o faz, é para a eternidade. Nada menos e nada mais.

ÁRIES: Talvez se torne necessário agilizar algumas manobras estapafúrdias para você obter a satisfação que procura. Isso pode ser divertido, se der certo, porque dando errado acabará criando uma situação ridícula.

TOURO: Acontecerá o que tiver de acontecer, mas os acontecimentos precisam de seus braços, pernas, língua e olhos para se manifestarem. Por isso, não fique esperando absolutamente nada, tome a iniciativa e faça acontecer.

GÊMEOS: Suas explicações parecem claras a você, mas se não convencem às pessoas, então precisam ser reformuladas, porque o objetivo não é meramente seu esclarecimento particular, mas haver troca de ideias com as pessoas.

CÂNCER: Do jeito que o mundo anda, cria apreensões novas para todas as pessoas, e você não é exceção. Considere que muitas das suas angústias talvez não sejam suas mesmo, mas produto do somatório de ansiedades do mundo.

LEÃO: Você pode fazer todas as tentativas que desejar para driblar os acontecimentos e evitar assumir a responsabilidade de tomar as iniciativas pertinentes, porém, isso só servirá para ganhar tempo, e nada além.

VIRGEM: Tudo poderia ser diferente, de acordo com suas argumentações interiores, mas na prática, as coisas são como são, e é isso que interessa. Faça um bem a si, se atenha a como as coisas são de verdade. Em frente.

LIBRA: As orientações que algumas pessoas oferecem com muito boa vontade podem parecer sensatas e sábias à primeira vista, mas seria melhor você investigar um pouco mais, e pensar nos resultados a médio e longo prazo. Isso sim.

ESCORPIÃO: No fim, e como sempre, você só fará o que tiver vontade de fazer, mesmo argumentando que não seja isso, porque em alguma parte do caminho tenha feito algumas concessões. É melhor, sempre, ter clareza sobre si.

SAGITÁRIO: De pouco adianta você se envolver em argumentações, porque esse seria um exercício em si mesmo, que nada agregaria ou tiraria de suas decisões. Às vezes, argumentar é bom, mas na maior parte do tempo é inútil.

CAPRICÓRNIO: Faça todos os cálculos mentais necessários antes de colocar em prática suas pretensões. É inevitável que você lute pelas suas pretensões, é inevitável que você as realize, mas é melhor calcular os custos.

AQUÁRIO: As argumentações são todas perfeitas, porém, o que interessa são as decisões que você tomou e o quanto você as colocar em prática. Só isso interessa, portanto, se envolva nas argumentações só se você quiser.

PEIXES: Tudo vai decolar na mesma medida de seu atrevimento, e o quanto você não se deixar consumir pela inércia da preguiça. O destino acontece, e faz acontecer através de você. Você é o instrumento principal de seu destino.