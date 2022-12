Horóscopo de 31/12: veja previsões para este sábado

Data estelar: Vênus e Plutão em conjunção.

Põe tua vida nas mãos do Divino, porque mesmo que tua alma prefira se autointitular agnóstica, assim mesmo reconhece que faz parte de algo maior do que ela mesma, e é a isso que te sugiro entregar tua vida, porque a realidade é mais ampla do que nosso entendimento, e reduzir o Universo ao alcance do que entendemos é a marca da ignorância.

Tu tens muito para celebrar, e muita coisa, também, para te condoer, mas tua consciência continua sendo a porta que se abre entre essas duas condições, portanto, não escolhas, abraça tudo que te diga respeito, tua beleza e feiura, tua verdade e tua hipocrisia, tuas boas e más disposições a respeito de tudo e de todos, e mesmo que o final de ano seja apenas uma convenção fiscal, ainda assim te entrega à Vida de tua vida com confiança e alegria, para flutuar no Universo.

ÁRIES: Suas pretensões só aumentam, e não descansam. É assim que as coisas se dão nesta parte do caminho, e incentivam sua alma a não descansar sequer por um instante até se sentir vingada sobre as adversidades.

TOURO: O futuro é um enigma que vale o esforço de decifrar, porque mesmo que não se acerte na tecla, pelo menos o exercício serve para sua alma se projetar emocionalmente e encontrar a si mesma nos cenários ideais. Em frente.

GÊMEOS: A vontade de chutar o balde e mandar o mundo ao espaço é crescente, mas pensando bem, o mundo já existe no espaço, e chutar o balde significaria ferir o próprio pé. Melhor fazer cara de panorama e passar.

CÂNCER: A qualidade das pessoas que estão dentro do seu círculo de influência faz toda a diferença para seu estado de ânimo. Essa é uma questão importante, que há de servir para sua alma escolher a dedo os relacionamentos.

LEÃO: Tecnicamente, tudo é uma potencialidade, mas existencialmente nem tudo é possível realizar. Portanto, é fundamental a capacidade de escolher a que dedicar seu tempo e investimento de esforço e dinheiro. Em frente.

VIRGEM: O que você obtiver como resultado será proporcional ao seu atrevimento, portanto, vale a pena se atirar com tudo à aventura, mas somente se os seus desejos forem legítimos, isto é, consoantes com a Vida.

LIBRA: O que agrada e o que desagrada se manifesta ao mesmo tempo, de forma misturada. Esse é um cenário que requer presença de espírito de sua parte, porque faz com que as emoções oscilem entre o bem-estar e o mal-estar.

ESCORPIÃO: Acontecem coisas importantes, mas associadas a eventos banais, e por isso podem passar despercebidas. Mantenha sua mente atenta aos sinais e acontecimentos, porque há várias informações relevantes em curso.

SAGITÁRIO: Quando tudo pareça viável e possível, tente fazer a conta novamente, porque provavelmente você terá deixado de apreciar questões importantes que estão envolvidas na realização Contas claras conservam o bom senso.

CAPRICÓRNIO: Tome as iniciativas pertinentes para que este momento seja marcante, não meça esforços nem tampouco investimentos, porque agora sua alma tem a chance de marcar presença no mundo, e isso trazer resultados futuros.

AQUÁRIO: Os medos e as esperanças se misturam agora, mas com uma tonalidade radicalmente emocional que difere do mesmo estado de outras épocas. Essa diferença faz toda a diferença, porque aproxima muito da materialização.

PEIXES: Este é um momento intenso, que mistura diversos tipos de pessoas ao mesmo tempo, tudo num cenário em que sua alma se sente meio que sapo de outro poço. Não importa, essas são as condições, e há coisa muito boa nelas.