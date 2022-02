Horóscopo de 3/2: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Mercúrio se afasta; Lua cresce em Peixes.



Tua inteligência serve para que percebas a realidade fazendo conexões entre seus ingredientes, algo assim como a brincadeira infantil de juntar os pontos até surgir o desenho que tenha algum sentido.



Porém, e apesar de tudo estar interconectado no Universo, quando tu imaginas haver causas relacionadas a certos efeitos, juntando pontos que não necessariamente têm alguma relação entre si, tua própria inteligência te mete na armadilha da superstição.



Ao contrário do que se afirma, não há ignorância no exercício da superstição, mas uma aplicação indevida da inteligência.



Mas se, além do inevitável exercício de superstição a que nosso limitado entendimento nos condena, tu te apegas a ela como algo real, então, aí sim, ela se torna patológica, te impedindo o esclarecimento.



ÁRIES: Sacrifícios são necessários, sempre. É impossível trilhar um caminho onde tudo lhe seja favorável o tempo inteiro, e do jeito que as coisas andam, o nível de sacrifício requerido vai se tornando a cada dia maior.



TOURO: Avance e conquiste, porque apesar de não haver certeza alguma do resultado, o que aumenta a angústia existencial, se você ficar no suspense da antecipação, a hora propícia de agir passará e haverá frustração.



GÊMEOS: Apesar de tudo que aconteceu, apesar da poeira que você comeu, mesmo assim a alma se entusiasma e entra no jogo novamente. Só isso importa, que sua alma dê continuidade à experiência de viver, apesar de tudo e todos.



CÂNCER: Ninguém é culpado, ninguém é inocente, nada do que acontece atualmente poderia ser solucionado com sua alma tentando distribuir inocências e culpas. Este é um momento de transição, onde tudo é muito incerto.



LEÃO: As pessoas se desentendem na teoria, porque andam evitando assumir os erros práticos que cometeram. O que vale agora é se chegar a um entendimento, justo na hora em que esse parece mais distante e difícil de obter.



VIRGEM: O que as outras pessoas têm não é necessariamente o que você precisa. Deixe que as pessoas administrem suas próprias complicações, evite se deixar seduzir pela imaginação de que a vida alheia seja melhor que a sua.



LIBRA: Que sua alma atue motivada pela boa vontade de que tudo seja o melhor para todos, não significa que todos vão confiar em que suas ações tenham essa motivação por fundamento. Isso complica bastante o caminho, mas é o que é.



ESCORPIÃO: Agora é uma dessas horas em que sua alma convive com realidades muito diferentes entre si. Umas, calcadas nas experiências passadas, que resistem a ir embora. Outras, do futuro, ainda pouco amadurecidas.



SAGITÁRIO: Nem tudo que é experimentado acaba se integrando à experiência de vida, são coisas que provocam impacto, mas que depois passam, são jogadas ao esquecimento. Nada de errado nisso, a alma humana não comporta tudo.



CAPRICÓRNIO: Qual é o valor das coisas? Qual é o valor de sua alma? As coisas e a alma se medem em valores muito diferentes entre si. Objetos você pode guardar e serem valiosos, mas a alma encontra seu valor na exposição.



AQUÁRIO: Qualquer tipo de dilema que lhe ocorrer não tem real cabimento na realidade atual, pois, sua alma precisa lidar com assuntos de natureza prática, nada além, nada aquém. Questões práticas não combinam com dilemas.



PEIXES: As determinações que sua alma toma na atualidade não são mais do que fruto da necessidade, portanto, é perda de tempo se debruçar sobre o dilema de se essas determinações são as melhores possíveis ou não.