Horóscopo de 3/4: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua cresce em Touro.



É legítimo que pretendas assegurar aquilo que consideras ser teu, porém, é importante, também, que consideres, antes de tudo, que as pessoas não são objetos que possam ser possuídos, apesar de muita gente se comportar desse jeito, buscando alguém que as trate como objetos.



Além disso, a territorialidade que caracteriza o comportamento humano estabelece disputas e, por isso, aquilo que pretendas assegurar, porque pareceria ser teu, terá de ser disputado com outras pessoas, que também têm tuas mesmas pretensões sobre o mesmo território.



Mas, a experiência há de te ensinar que não vale a pena passar a vida disputando território, porque o que a tua alma busca mesmo, nessa tentativa de assegurar o que seria dela, é obter um mínimo de conforto e segurança para sentir que a vida continua valendo a pena.



ÁRIES: Agora é quando sua alma consegue organizar direito o que, até aqui, era um caos criativo sem forma definida. Agora é quando é propício você criar um método, para que as ideias se tornem obras consumadas com rapidez.



TOURO: Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, mas se foque o máximo possível naquilo que você puder solucionar sem lançar mão da ajuda de ninguém. Teste o alcance de sua força, coloque sua vontade em ação. A bola é sua.



GÊMEOS: O verdadeiro processo de autoconhecimento é sua alma fazer a si mesma as perguntas que temeria ouvir da boca de outras pessoas. Questionar suas certezas, refletir com honestidade, tudo isso é imprescindível.



CÂNCER: Renove suas conexões sociais, evite o isolamento. Neste momento, sua alma pode desfrutar dos benefícios de estar com gente que, mesmo não sendo muito próxima, pode ajudar você a ampliar a percepção de tudo que acontece.



LEÃO: Apesar de ser hoje um dia clássico de descanso, sua alma está mais interessada naquilo que puder fazer durante a semana para avançar no propósito de melhorar a vida financeira. Planeje com prazer o que quiser fazer.



VIRGEM: Tudo que perecer distante demais, e fora do seu alcance, é aproximado através da imaginação. Evite os pudores, se lance ao futuro com ousadia, imaginando com luxo de detalhes aonde você quer chegar nos anos vindouros.



LIBRA: Este é um daqueles raros momentos de serenidade, em que a alma navega confiante pelas ondas complicadas do cenário em que se encontra. Desfrute dessa serenidade, porque este é o melhor estado de ânimo possível.



ESCORPIÃO: Procure ser aquiescente, permitindo que outra pessoa tome as rédeas hoje, orientando você sobre o que seria melhor fazer. Procure aceitar com a alma alegre aquilo que lhe seja proposto. Isso fará você descansar.



SAGITÁRIO: Fazer pouco, mas fazer bem, será preferível a você preencher todo seu tempo com diversas atividades. Concentre sua atenção nos aspectos práticos da rotina que precisam ser postos em marcha e organizados.



CAPRICÓRNIO: Hoje é um ótimo dia para você inovar um pouco o roteiro clássico do seu dia de descanso. Procure aceitar o que a vida lhe trouxer, mas se nada trouxer, procure fazer acontecer algo diferente do habitual. Em frente.



AQUÁRIO: Este é um ótimo momento para arrumar sua casa, encontrando lugares novos e inusitados para os mesmos objetos de sempre. Mexa com o espaço, intervenha para, intuitivamente, você encontrar o melhor lugar para tudo.



PEIXES: É hora de você organizar seus próximos passos, planejar antecipadamente tudo que poderia acontecer e, assim, desenhar planos alternativos, para que tudo tenha continuidade, de acordo com sua vontade.