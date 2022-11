Horóscopo de 4/11: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

Os tolos e os invejosos confundem mérito com sorte, mas acontece que a sorte é o que uma pessoa é capaz de fazer com as oportunidades disponíveis, tanto quanto a atenção prestada a todos os sinais que rodeiam essas oportunidades, se tornando capaz de fazer uma leitura útil de todos esses.

Os tolos e os invejosos, que sempre acham um jeito aparentemente inteligente de diminuir o esforço alheio, são pessoas que poderiam ter em suas mãos a pedra filosofal, mas isso não os transformaria em filósofos nem muito menos em alquimistas, porque a chance de transformação pode estar eventualmente ao alcance da mão, e continuar, mesmo assim, não sendo aproveitada, porque isso não depende de sorte, mas do mérito de aproveitar o que a vida oferece.

ÁRIES: Procure descansar mais do que o normal, sua alma precisa tomar um pouco mais de distância do que o habitual, para se proteger das loucuras que as pessoas cometem inadvertidamente, de puro desnorteadas que andam.

TOURO: As pessoas certas estão todas por aí, mas precisam ser conectadas, porque cada uma delas está com a cabeça cheia de outras coisas, com os inúmeros perrengues que acontecem na atualidade. Tome a iniciativa de fazer contato.

GÊMEOS: Agora é um bom momento de colocar em prática tudo que você imagina ser o melhor que poderia ser feito, mesmo que na intimidade de seus pensamentos sua alma ainda não tenha certeza de que esse seria o caminho.

CÂNCER: Tudo fica claro de novo e sua alma é tomada por essas visões do futuro que infundem entusiasmo, e motivam a ação. Assim, o tempo acaba sendo aproveitado e parece que muita mais coisa acontece em menos tempo. É assim.

LEÃO: Sempre haverá uma ponta de medo tentando conversar com sua alma, a convencendo, como sempre, de que tudo dará errado e de que cair no abismo é um destino inevitável. Você decidirá quanto tempo sustentará essa conversa.

VIRGEM: A interdependência de tudo e todos é a mais real das realidades, a despeito de nossa humanidade se acostumar a buscar de forma constante sua autonomia e independência. Aceite essa realidade em vez de brigar com ela.

LIBRA: É impossível esclarecer alguém que simplesmente não percebeu o que para você seria óbvio. É melhor tocar a bola para frente e seguir por seu caminho, porque seus atos falarão mais do que suas palavras. Em frente.

ESCORPIÃO: Celebrar a vida é uma decisão íntima, que é independente das circunstâncias, as quais podem continuar sendo desafiadoras, para dizer o mínimo, porém, mesmo assim a alma se agarra firmemente ao sentimento de celebração.

SAGITÁRIO: Há coisas que já estão cansando sua alma, mas que, mesmo assim, fica difícil tomar distância e se despreocupar. Hoje é um dia oportuno para fazer algo no sentido de colocar ponto final ao seu cansaço.

CAPRICÓRNIO: Apesar de que as pessoas com que você precisa conversar não se encontram disponíveis, essas conversas precisam se desenvolver aqui e agora, portanto, só resta você continuar conversando com sua própria alma.

AQUÁRIO: Manter a amplitude da mente, para perceber o grande cenário em que tudo acontece, é assim que você vai preservar, também, seu bom humor. Quando os detalhes substituem a visão ampla do cenário é quando a angústia toma conta.

PEIXES: Em busca do tempo perdido é uma epopeia sem pé nem cabeça, porque como o tempo não é uma coisa, não pode ser perdido nem muito menos encontrado. O tempo é a matéria de seu destino, e o tempo inteiro é seu destino.