Horóscopo de 4/3: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua cresce em Áries.

Parece que cada um de nós, tanto quanto, também, o conjunto da humanidade, precisa de vez em quando restaurar o sistema de funcionamento através de excessos que dão uma sacudida geral.

Algumas pessoas bebem muito, outras usam drogas, outras se envolvem em maratonas sexuais, há ainda as que buscam briga, enfim, o cardápio é muito variado, atendendo a todos os gostos.

Depois de viver alguns momentos excessivos, o sistema parece restaurar seu funcionamento original, retornando a uma dinâmica cordial e abandonando a postura em que o mundo e as outras pessoas são estorvos a ser removidos, em nome de realizar nossas pretensões egoístas.

Após a restauração, retomamos a normalidade, ao mínimo consenso civilizatório, em que todos sabemos ser interdependentes.

ÁRIES: Os mais importantes acontecimentos da atualidade são aqueles que você não compartilha com ninguém, aqueles que evocam sentimentos de exaltação que destoam do cenário pelo qual sua alma transita atualmente. É assim.

TOURO: Não há separação, não há distância, nossa humanidade é um organismo telepático em que cada um de nós sente e é sentido. Agregue benefícios ao mundo e, com certeza, esses benefícios retornarão a você. É assim.

GÊMEOS: Há muito a fazer, seria uma pena perder tempo com assuntos aleatórios, que distraem entretendo. Procure adiantar expediente, fazer mais do que normalmente faria, como se as coisas estivessem todas sob controle.

CÂNCER: Conciliar sua necessidade básica de proteção com o anseio de se lançar a alguma aventura excitante? Este é o tema da atualidade, e sua alma terá de investir recursos intelectuais, emocionais e materiais para dar conta.

LEÃO: Fazer dinheiro, qual será a magia? Como se conectar às correntes magníficas do grande dinheiro? Esta é a pergunta que sua alma se faz agora. Pois, então, saiba que para fazer dinheiro é preciso investir dinheiro.

VIRGEM: Da mesma forma com que sua alma enxerga com clareza quem são as pessoas que são favoráveis, aquelas com que poderá contar no futuro, também, e com a mesma clareza, identifica as pessoas que serão sempre adversárias.

LIBRA: O momento é rico em potencialidades, mas que precisam ser elaboradas com muito cuidado, especialmente por envolverem pessoas que não são necessariamente de seu agrado, mas que são as únicas disponíveis no momento.

ESCORPIÃO: Agora é um bom momento para você empreender concretamente aquilo que sua alma vem nutrindo em ideações e visões. Agora é hora de apostar alto em seu caminho, se desapegando dos resultados, buscando a excitação.

SAGITÁRIO: Tudo que anda acontecendo na atualidade é o que define uma boa parte do seu futuro. Este não é um momento comum do desenho de sua vida, e será melhor você o tratar com a devida pompa e circunstância. Importante.

CAPRICÓRNIO: A narrativa que você oferece às pessoas ao seu respeito pode não ser totalmente fiel aos fatos, porém, nenhuma narrativa é. A narrativa é como um cartão de apresentação, para as pessoas terem contato com você.

AQUÁRIO: Os desdobramentos do que você colocou em marcha precisam ser administrados com atenção e carinho, com você em cima de cada um dos detalhes, amarrando todas as pontas. Só assim desfrutará do sossego buscado.

PEIXES: Faça a sua vontade, mas os resultados só serão benéficos a você se a realização de sua vontade ampliar os benefícios de todas as pessoas que fazem parte de sua vida atualmente, e que são referências representativas.