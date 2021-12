Horóscopo de 5/12: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua começa a crescer em Capricórnio.



O ano não termina nem tampouco outro novo vai começar, a verdade é que o tempo continua indiferente a como o catalogamos e definimos. E tu também podes, por isso, encontrar força para dar continuidade à luta de transformar tuas angústias em bem-aventuranças. Tuas angústias são as opressões, constrangimentos e ofensas que carregas na alma, aliadas ao medo de que a vida se reduza a isso e nada além.



A experiência, porém, já te ensinou de que tudo passa, e que não deixa marcas, desde que tu não estendas desnecessariamente teu sofrimento. Que o ano termine ou que outro novo comece não é tão importante quanto a continuidade que decidas assumir. Resgata, por isso, os bons planos e deixa de lado a importância que outorgas ao teu sofrimento.



ÁRIES: Nada demais, nada de menos, tudo em sua proporção para que a harmonia faça sua entrada triunfal na cena. Procure dentro de você aquilo que faça você amar as pessoas, porque o que cria antipatia já é evidente. Nada mais.



TOURO: Muitas coisas importantes sua alma entendeu diante dos acontecimentos que teve de enfrentar. A partir de agora esse entendimento se consolidará em sua alma, e passará a fazer parte de sua experiência de ser.



GÊMEOS: Aquilo que você teme também tem medo de você, porque se você se erguer e enfrentar o que intimida sua alma, reconhecerá a fonte de seu verdadeiro poder e, a partir de então, esse medo primitivo será cancelado.



CÂNCER: Agora é o melhor momento para você consolidar alianças que lhe darão suporte no futuro, quando coloque seus planos em marcha. Tenha em mente apenas, que toda aliança é temporária, serve para fins específicos. Só isso.



LEÃO: Coloque todo seu empenho nas questões mínimas que normalmente você deixaria na mão de outras pessoas, porque este é um momento em que tudo o mais depende dos detalhes que passam despercebidos, de tão pequenos que são.



VIRGEM: A curiosidade mata o gato, mas enriquece o conhecimento humano. Você não é gato, você é um ser humano e, por isso, precisa seguir a linha proposta pela curiosidade, e a satisfazer da melhor maneira possível.



LIBRA: Há momentos em que se torna necessário tomar medidas enérgicas para que as pessoas que são próximas não abusem de sua confiança, nem tampouco passem por cima de suas pretensões, embaralhando seu jogo. Energia.



ESCORPIÃO: A firmeza de suas palavras, se combinada com um tanto de doçura, se tornará o suporte para você convencer quem quer que seja de qualquer coisa. Brigar é desnecessário, convencer é imprescindível. Em frente.



SAGITÁRIO: Agora é um ótimo momento para você tomar atitudes que protejam seus recursos e interesses, mesmo que ao fazer isso, algumas pessoas imaginem que você se interessa apenas por você e mais ninguém. Efeito colateral.



CAPRICÓRNIO: Você não precisa atropelar ninguém nem tampouco passar por cima dos desejos alheios para afirmar sua posição. Para isso, você só precisa tomar medidas exemplares que, mesmo polêmicas, produzam efeitos benéficos.



AQUÁRIO: Você não precisa fazer força excessiva para que seu território não seja invadido, ou evitar que as pessoas abusem de sua confiança. Você apenas precisa ir domesticando pouco a pouco todo mundo para tomar distância.



PEIXES: A força que parece lhe faltar seria encontrada fazendo conexões e estreitando vínculos, movimentos esses que requerem uma dose extra de esforço de sua parte, que normalmente evita depender de quem quer que seja.