Horóscopo de 5/9: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Vênus ingressa em Virgem.

Em ti há todas as potencialidades, todas as promessas do que podes um dia vir a ser. Porém, ser, no mundo humano, não é uma experiência automática, que aconteça pelo mero fato de nascermos neste reino. A experiência de ser fica dormente, em estado potencial, até o momento em que o humano se atreve a seguir o ardor de seu coração, e aposta alto se lançando às experiências, nem que seja para quebrar a cara e adquirir discernimento e sabedoria.

Conversa com teus potenciais, que surgem à tua consciência em devaneios e sonhos, naquelas imagens que te fazem arder o coração de vontade de as realizar. E a seguir, faz com que essa conversa não permaneça em estado abstrato, mas te lança às experiências para arrancar as visões do mundo potencial e as transformar em realidades.

ÁRIES: A delícia de ter tudo sob controle é fruto, em grande parte, de haver uma rotina de tarefas que são cumpridas com carinho, evitando a procrastinação e, também, o automatismo. Há muita riqueza nas tarefas habituais.

TOURO: A beleza não se constrói de um dia para outro, a beleza há de ser cultivada diariamente, do jeito que cada pessoa a consegue entender. Os hábitos harmoniosos, provedores de serenidade, de autoconfiança, tudo isso é beleza.

GÊMEOS: Arrume bem os lugares onde você passa uma boa parte do tempo, porque tudo é um cenário, e é bem sabido que um bom cenário promove atuações aperfeiçoadas. Para cumprir seu papel no roteiro, você precisa de cenário.

CÂNCER: Procure conversar a respeito das lindas imagens que sua mente consegue captar neste momento, mas selecione a dedo as pessoas com quem conversar. Às vezes é melhor abrir a alma a pessoas desconhecidas do que às habituais.

LEÃO: A segurança material não depende de algo grandioso acontecer, porque nem isso significaria alívio, apenas o começo de maiores e mais amplas complexidades. A segurança material advém do desapego e da tranquilidade.

VIRGEM: Talvez você se prenda a dilemas e dúvidas que não haveria necessidade de administrar, porque são questões que se resolvem por si sós, sem necessidade de se debruçar sobre elas. Viva, simplesmente viva e nada mais.

LIBRA: Quando as coisas mais lindas que sua alma pensa não podem ser compartilhadas de imediato, é porque chegou a hora de silenciar e de continuar lapidando na imaginação os cenários de harmonia que é possível construir.

ESCORPIÃO: Ainda que as pessoas compliquem tudo, é com elas que tudo será mais simples também. As complicações dominam o jogo somente até que se encontre o ponto em comum que deve ser explorado, e que congrega todo mundo.

SAGITÁRIO: A sorte é elusiva, difícil de encontrar, quanto mais de segurar e estabilizar. No entanto, todo mundo corre atrás da sorte, porque ela resolve tudo de uma só tacada. Queira a sorte, mas faça também a sua parte.

CAPRICÓRNIO: Saber mais amplia o entendimento, mas há um momento em que se torna necessário focar num assunto específico, em vez de continuar se alimentando de uma imensa variedade de informações sem nenhum fio condutor.

AQUÁRIO: Faça as suas investigações, porém, tenha cuidado com suas visões preconceituosas, porque uma coisa é investigar para conhecer a verdade, outra muito diferente é investigar apenas para enxergar o que sua alma suspeita.

PEIXES: A mera possibilidade de haver acordo e entendimento há de ser celebrada, porque ela fará com que os ânimos fiquem harmoniosos e todas as pessoas envolvidas se beneficiem com isso Interrompa os conflitos inúteis.

Horóscopo Horós