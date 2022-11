Horóscopo de 6/11: veja previsões para este domingo

Data estelar: Vênus e Saturno em quadratura.

O autocentramento egoísta e mesquinho que caracteriza nossa humanidade moderna e sofisticada não é compatível com a capacidade de amar, porque enquanto a primeiro pressupõe distanciamento e individualismo, a segunda se constrói através do interesse que temos em estabelecer relacionamentos solidários, que beneficiem a todas as pessoas em geral.

O bem comum é a busca do amor, o bem particular é a busca do autocentramento, e não há consciência humana entre o céu e a terra que não esteja envolvida na busca de equilibrar as duas condições, uma que conecta e amplia, enquanto a outra restringe e isola.

Essa não é uma luta binária de mal contra o bem, mas uma dinâmica trinária da consciência (1) que tem de se haver com a ignorância (2) e o conhecimento (3) de forma simultânea.

ÁRIES: Procure aceitar de uma vez por todas que será impossível voltar ao cenário em que tudo era mais simples, porque o mundo mudou, e junto com esse as pessoas andam mais enlouquecidas e desnorteadas do que nunca. É assim.

TOURO: Um pouco de ordem é necessário, porém, não ao ponto de isso se tornar um exercício de severidade, mediante o qual você, ao não conseguir colocar a ordem desejada, se volta contra tudo e contra todos em tom de admoestação.

GÊMEOS: No fundo, sua alma anda com imensa vontade de chutar o balde e mandar o mundo ao inferno, porém, na prática do dia a dia não há espaço para esse tipo de atitude, pelo menos por enquanto. Melhor continuar se adaptando.

CÂNCER: De acordo com a lógica, seria impossível você obter satisfação para suas pretensões, mas felizmente a vida é muito maior do que a lógica humana, que acha ter tudo sob domínio. Deposite um voto de confiança na vida.

LEÃO: O tom dramático que tudo anda tomando não é compatível com o necessário juízo que sua alma precisa ter diante das decisões que é inevitável tomar. Portanto, procure passar rapidamente pelo drama e seguir em frente.

VIRGEM: As ideias que circulam produzem entusiasmo, mas se não se transformarem rapidamente em ações concretas, o entusiasmo dará lugar à decepção e, com certeza, sua alma não precisa nem um pouco dessa condição.

LIBRA: Este é um momento que ressalta as ambiguidades do destino, porque por um lado sua alma é chamada a se posicionar com atrevimento diante dos desafios, enquanto pelo outro também é chamada a se adaptar e ficar quieta.

ESCORPIÃO: Busque a sabedoria necessária para reconhecer o momento de continuar em frente e o de ficar na quietude do posto de observação, sem intervir nos acontecimentos. Isso se tornou imprescindível neste momento de sua vida.

SAGITÁRIO: Sua alma chegou a essa parte do caminho em que se torna indispensável fazer algumas reflexões muito profundas, sinceras e realistas, porque só assim será possível evitar continuar pisando em jacas.

CAPRICÓRNIO: Às vezes é preciso se mimetizar com o mundo e fingir que você pensa e se comporta do mesmo jeito que a maioria das pessoas, mas isso não há de significar que você perca de vista sua verdadeira identidade.

AQUÁRIO: Toque a bola para frente e não se detenha nem sequer por um instante a fazer drama pelas dificuldades que se apresentam, porque isso seria não apenas uma perda de tempo, como também perder a chance de virar a mesa.

PEIXES: Mesmo que o mundo tenha decidido enlouquecer definitivamente, ainda assim é preciso manter o juízo, porque alguém vai ter de tomar as rédeas em suas mãos e conduzir tudo a bom destino. A alma escolhida é a sua.