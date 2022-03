Horóscopo de 6/5: veja previsões para este domingo

Data estelar: Vênus e Marte ingressam em Aquário em conjunção.

Se tuas intenções e pretensões são sinceras, de uma forma ou de outra, cedo ou tarde, com a ajuda das circunstâncias e por meio de determinações firmes de tua parte, se converterão em realidade.

Confia no mistério da Vida; te entrega, sem reservas, à Graça que te ampara e que promove o encontro com o destino, porém, não deixes de fazer tua parte, porque os milagres são reais, mas nenhum desses acontece sem a ajuda de teus braços, intelecto e coração.

Te envolve no jogo, ciente de que, dependendo do momento, serás uma peça desse jogo, ou serás a alma que joga, ou, ainda, verás desapaixonadamente o eterno jogo acontecer entre os jogadores e as peças do jogo.

Se tuas intenções e pretensões são sinceras, faz a tua parte e entrega ao mistério da Vida todo o resto.

ÁRIES: O jogo se torna mais complexo do que sua alma tinha previsto, mas ainda é o jogo e sua alma é jogadora e peça do jogo ao mesmo tempo. Não importa, agora não há opção de recuar, portanto, só resta continuar jogando.

TOURO: Procure visualizar as oportunidades que o estado do mundo atual traz até você, porque, a despeito da insanidade dos governantes, na prática tudo é negócio, como sempre foi e como continuará sendo também. É assim.

GÊMEOS: Saber mais não é necessariamente sinônimo de ter uma percepção mais ampla da realidade. Saber mais, em alguns casos, provoca congestão de informações na alma, porque você não sabe o que fazer com elas. É assim.

CÂNCER: Tudo adquire, agora, uma tonalidade densa e difícil de decifrar, porque povoada de emoções muito marcantes, mas de natureza misturada. Decifrar as mensagens que a vida lhe oferece será um pouco mais difícil agora.

LEÃO: Os adversários e as pessoas que estão ao seu favor se misturam nesta parte do caminho, tornando o cenário mais complexo que o esperado. Não importa, continue em frente com seus planos, as pessoas vão e vêm, você permanece.

VIRGEM: Você não deve ceder ao apelo das preocupações, porque mesmo que sua visão seja a mais pessimista da galáxia, ainda assim você se frustrará com os resultados, porque serão muito distantes do desastre previsto.

LIBRA: Sem importar o que esteja acontecendo, faça seu jogo com a maior naturalidade possível, dando continuidade a tudo que sua alma pretende realizar. Claro está, sua alma também terá de fazer algumas adaptações. Nada demais.

ESCORPIÃO: Algumas questões estão no fim, outras estão no começo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso denota a complexidade desta parte do caminho, mas, também, a riqueza deste momento de sua vida. Vale prestar atenção.

SAGITÁRIO: Muitas ideias novas começam a circular através da alma, muitas delas brindando com um tipo de entusiasmo que parecia perdido. Nada se perde, tudo se transforma, mas no caminho algumas coisas apodrecem também.

CAPRICÓRNIO: Tome atitudes em nome de consolidar seu território, evitando assim que as pessoas avancem e tentem dominar assuntos que são exclusivamente do seu interesse. Vale muito prestar atenção e se manter vigilante.

AQUÁRIO: Agora inicie a tomada de atitudes que definam o caminho e que sirvam ao propósito de realizar as pretensões. Confie em seu taco e siga em frente, mastigando sua angústia, mas não deixando que ela tome as rédeas.

PEIXES: Agora é quando tudo que você vinha organizando e planejando há de ser levado a outra dimensão, porque o jogo está em processo de mudança, e os parâmetros não são os mesmos. O jogo mudou, suas estratégias mudam também.

