Horóscopo de 6/9: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Atrevimento é tudo! Todas essas visões que surgem a ti através de sonhos e devaneios representam potencialidades dignas de ser exploradas, mas para isso tu precisas te atrever à vida e te lançar às experiências, nem que seja para descobrir a sutil diferença entre as fantasias e os pressentimentos.

Se ficas no regozijo das imagens subjetivas tu te encerras em tua própria alma e não serves à Vida, que precisa de teus braços, pernas, intelecto e coração como instrumentos de ação.

E se achas que em primeiro lugar deves combater teu medo e todos os acessórios que ele usa para te paralisar e dobrar tua vontade de atrevimento, te afirmo que é assim que tu te dobras a ele. Sempre sentirás medo, mesmo quando te atrevas a ser fiel ao ardor de teu coração.

Não se trata de não sentir medo, mas de agir a despeito desse.

ÁRIES: Este é um momento de exposição, mediante o qual você pode avançar substancialmente no caminho que leva à conquista de suas pretensões. Procure escolher a dedo as iniciativas que você tomar hoje, para não perder tempo.

TOURO: Procure dar uma nota de bom humor às ideias sérias que sua alma pretende transmitir, porque com mais leveza as pessoas se interessarão e prestarão atenção. Isso não ocorreria se as suas palavras adotam um tom dramático.

GÊMEOS: Entre uma angústia e outra há momentos de leveza e alegria, ou deveria se afirmar o contrário? Enfim, você precisa escolher o tipo de condições que servem de marco para sua mente avaliar o proceder da vida. É assim.

CÂNCER: A harmonia nos relacionamentos não acontece por algum tipo de golpe de sorte ou graça concedida pelos mundos superiores. Essa harmonia há de ser trabalhada todos os dias, através dos mínimos detalhes da convivência.

LEÃO: Apoie sua alma nas tarefas cotidianas que, por serem habituais, nunca são devidamente valorizadas, apesar de serem elas as que sustentam tudo o mais. Procure, hoje, não querer nada grande, apenas o que seja da rotina.

VIRGEM: Faça o que tiver vontade, ofereça a si um tempo no qual você não precisa seguir as regras nem tampouco se adequar ao que o mundo exige. Este é um momento no qual há espaço suficiente para que sua vontade prevaleça.

LIBRA: A estabilidade, a segurança, a previsibilidade, tudo isso pode parecer um pouco chato, mas são condições que ajudam sua alma a se aventurar, sem temer que, depois, não possa voltar atrás, se o considerar necessário.

ESCORPIÃO: Tudo que sua alma pretende fazer há de ser esclarecido e posto sobre a mesa do jogo, para que ninguém seja tomado por surpresa e, como resultado, se criem resistências que só atrapalhariam seus movimentos.

SAGITÁRIO: Certos aspectos da vida financeira precisam ser administrados de perto e diretamente por você, para evitar que, por deixar nas mãos de terceiros, as coisas não sejam feitas do melhor jeito possível. Em frente.

CAPRICÓRNIO: Tome as iniciativas pertinentes a cada caso que se apresentar hoje, nada procrastine, porque a oportunidade em mãos é você se livrar do excesso de assuntos irresolvidos que, ao longo do tempo, pesam muito.

AQUÁRIO: Em silêncio, faça seus planos, observe tudo ao seu redor, tente entender as pessoas com que se relaciona e com quem precisa elaborar seus projetos. Importante mesmo é que só você saiba a extensão de suas intenções.

PEIXES: Há coisas que você poderia fazer sem ajuda, porém, seria mais difícil obter os resultados pretendidos. Apesar da complexidade envolvida em ter de compartilhar um pouco seu caminho, essa é a oportunidade em mãos.