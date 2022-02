Horóscopo de 7/2: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua cresce em Touro.



Percepção, desejo e ação! Quando elas convergem e se unificam experimentamos os melhores momentos existenciais. Porém, a maior parte do tempo percebemos e agimos, sem desejar o que fazemos, ou desejamos o que fazemos sem perceber tudo que está envolvido em nossas ações. Até acontece que, de vez em quando, percebemos uma coisa, desejamos outra, enquanto fazemos uma terceira diferente.



Todos percebemos, todos desejamos, todos praticamos, mas em raros momentos conseguimos unificar essas importantes funções que, teoricamente, servem ao propósito de existirmos, no sentido mais pleno do termo, e não apenas sobrevivermos. Aquilo que buscamos na forma de um milagre nada mais é do que o instante em que unificamos percepção, desejo e ação!



ÁRIES: Para você obter o que pretende, não é imprescindível acelerar o curso dos acontecimentos, mas aguardar pela hora certa de intervir. Será que sua alma, sempre propensa à ação, conseguiria fazer esse tipo de concessão?



TOURO: Prolongar a resistência às inovações seria letal, porque a partir de agora virá uma onda tão forte de mudanças que seria melhor você se preparar para ela, incluindo pequenas, porém significativas, mudanças na rotina.



GÊMEOS: Ainda que milhares de perrengues aconteçam, mesmo assim sua alma não é obrigada a afundar num estado de ânimo irritado. Este é um daqueles momentos em que se prova necessário o bom humor, apesar de tudo que o ameaça.



CÂNCER: O que de melhor poderia acontecer agora virá através de conexões sociais, portanto, este é o momento de você sair de sua toca e se aventurar ao barulho social, mesmo que, de início, sua alma relute a isso.



LEÃO: Fantasias e pressentimentos se confundem na alma, parecendo iguais, mas não são, porque quando postos em prática revelam sentidos completamente diferentes. Só a prática serve para distinguir essa diferença.



VIRGEM: Agora o panorama fica evidente e claro para sua alma, e isso significa perceber a enorme complexidade que envolve os relacionamentos mais significativos. Evite ceder ao susto que isso provoca, continue jogando.



LIBRA: É proverbial reconhecer que não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos, porém, tampouco se trata de sair por aí quebrando tudo na esperança de que, com isso, você completaria o ciclo de transformações.



ESCORPIÃO: Aquilo que você deseja precisa ser pedido, em primeiro lugar. Se você não fizer seus pedidos com a maior clareza possível, não haverá chance alguma de resolver o que lhe interessa. O não você já tem, siga em frente.



SAGITÁRIO: Quanto tudo está na santa paz, parece bom, mas a alma fica inquieta com o tédio que isso representa também. É preciso haver algo que destoe, algo que chame a atenção, algo que quebre a paz em nome da criatividade.



CAPRICÓRNIO: Faça suas apostas, e não pretenda ter certeza alguma sobre o resultado de seus movimentos, porque se alguma certeza houvesse, você não precisaria apostar, apenas se movimentar matematicamente pela vida afora.



AQUÁRIO: As coisas se arrumam, mas não por obra e graça do mistério da vida, que ajuda bastante, mas só ajuda a quem ajudar a vida a que nos ajude. Tenha isso sempre em mente, para que a inércia não tome conta de seu tempo.



PEIXES: Faça valer as promessas, cobre as palavras que as pessoas empenharam, porém, se prepare também para sua alma ser cobrada no mesmo sentido. Se todo mundo cumprisse a palavra, as coisas seriam muito melhores.