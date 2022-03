Horóscopo de 7/3: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Nem otimismo nem pessimismo, porém, o mais cru realismo que sejas capaz de assumir será tua salvação neste momento da história humana, cuidando para que o realismo não seja cínico, mas uma aceitação de como as coisas são, evitando o romantismo de como as coisas deveriam ser.

O realismo é fruto de investigação, e toda investigação é uma ação consistente, determinada a arrancar a verdade da percepção e, por favor, não me faças perder tempo com uma postura pseudocrítica, afirmando que a verdade não existe.

Os buscadores de Internet não são enciclopédias, mas frutos de algoritmos de natureza comercial, que parecem verdadeiros, mas que são manipulados facilmente com dinheiro. Portanto, não será através deles que conhecerás a verdade.

ÁRIES: O momento é seguro, mas o cenário é arriscado. A contradição é a nota dominante desta parte do caminho e, por isso, sua alma terá de decidir sozinha quando seria bom arriscar, e quando seria melhor se recolher.

TOURO: Quem não arrisca, não petisca. Quantas vezes você ouviu essa afirmação? Pois então, chegou a hora de você colocar em prática tudo que sabe na teoria. Afinal, esta é a hora mais apropriada para você cair na real.

GÊMEOS: Você não precisa se obrigar a estar no domínio da situação o tempo inteiro, porque alma alguma conseguiria sustentar essa postura. Procure ser realista, e quando não se sentir bem, se recolher e esconder. Melhor assim.

CÂNCER: Veja, as pessoas são pessoas mas, também, elas são os ingredientes que sua alma precisa para fazer acontecer suas pretensões. Isso implica fazer um jogo político que, aparentemente, não seria muito honesto.

LEÃO: Veja, ninguém está dando a mínima para suas fragilidades, porque neste momento você é a bola da vez, está em suas mãos fazer acontecer e, por isso, não é hora de se orientar pelas vulnerabilidades, mas pelas virtudes.

VIRGEM: A mesmice cansa e entedia, mas a maior parte do tempo as repetições dominam o cenário. Por isso mesmo é que é fundamental você ter em mãos alguns recursos que sirvam ao propósito de tumultuar um pouco.

LIBRA: Tudo poderia e, talvez, deveria ser diferente, mas as coisas são como são. Procure não perder tempo lutando contra o que não pode ser modificado, pelo menos de imediato, e se foque em se aproximar ao alvo desejado.

ESCORPIÃO: Pessoas favoráveis, pessoas adversas, todas elas se misturam no mesmo grupo com que sua alma lida neste momento da vida. É importante ter isso em mente, para não romantizar nada e ser o mais realista possível.

SAGITÁRIO: Para seu próprio bem, não confie na sorte nem muito menos espere algo dela. Faça sua própria sorte, mesmo que seja para errar e ter, assim, a chance de consertar o erro e seguir em frente. Você é seu destino.

CAPRICÓRNIO: Empreenda algo, mesmo que pequeno e insignificante, porque o que interessa não é o tamanho do empreendimento, mas que você tome as rédeas do destino em suas mãos, fazendo acontecer o que estaria nas mãos da sorte.

AQUÁRIO: Há um tempo certo para conservar as coisas como estão, e outro mais adequado para chutar o balde e fazer acontecer do jeito que sua alma imaginar. E no meio de tudo isso está a consciência, que precisa decidir.

PEIXES: Os acontecimentos dão o que pensar, e seria melhor que você reservasse um tempo generoso para aprender a pensar direito, de forma desapaixonada, em busca da verdade, através de investigação imparcial e objetiva.