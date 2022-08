Horóscopo de 7/8: veja previsões para este domingo

Data estelar: Vênus e Netuno em trígono; Marte e Saturno em quadratura.

Sonhos e pesadelos se entrelaçam e convivem na consciência, e seria melhor que tu não preferisses nenhum, mas te dedicasses a passear pela vida interior testemunhando com imparcialidade todas as nuances de luz e sombra que a compõem, em nome de compreender amorosamente que o bem não é tão puro, nem tampouco o mal é essa coisa horrenda que pintam.

Tudo é necessário, os procedimentos da Vida de todas as vidas se encontram na raiz de todas as manifestações e são sempre postos em marcha respondendo a alguma necessidade.

Tudo é necessidade, se encontras sonhos e pesadelos misturados em ti, é porque isso é fruto de alguma demanda que, apesar de tuas inseguranças e incertezas, tu és capaz de suprir e solucionar. Portanto, te ergue sobre teus pés e luta o bom combate.

ÁRIES: Para conquistar a certeza pretendida, o custo tende a ser muito alto, porque implica confiar em que certas pessoas se aterão à palavra empenhada e cumprirão o acordado. E nesse sentido, que garantia poderia haver?

TOURO: A proximidade do que você pretende conquistar acelera o coração, mas também provoca uma precipitação que seria melhor evitar, para que a aproximação não acabe tendo efeitos contraproducentes. É tudo uma questão de estratégia.

GÊMEOS: Forçar a realidade para que ela se encaixe na sua maneira de ver as coisas, essa é uma manobra que precisa ser posta em marcha com muito cuidado, porque na maior parte do tempo não é legítima, mas uma simulação.

CÂNCER: Ter de lidar com pessoas que sua alma preferiria ver pelas costas é algo que precisa ser avaliado com sabedoria, em nome de você não se meter em situações que, depois, não compensariam o sacrifício. Tudo com sabedoria.

LEÃO: É preciso ver se a satisfação de seus desejos não implicará a insatisfação de outras pessoas, ou pior, que esse movimento não provoque problemas ou distúrbios a elas. Essa equação só pode se resolver com sabedoria.

VIRGEM: Para garantir a satisfação do que sua alma deseja, as manobras necessárias seriam tão complicadas que, depois, quando vier a conta, talvez fique evidente que não teriam valido a pena Tudo é uma decisão, sempre.

LIBRA: Calcular os custos do progresso que sua alma deseja é uma atitude sábia, porque em muitos casos você chegará à conclusão de que não valeria a pena seguir em frente, apesar de todos os sinais sedutores que se apresentam.

ESCORPIÃO: Mexer com algumas pessoas não seria sábio neste momento, porque elas podem reagir desproporcionalmente e criarem novos problemas a você, dentro de um cenário em que seria melhor não se complicar mais. Ou não?

SAGITÁRIO: Está tudo lindo, está tudo bem, mas as coisas andam pesando demais em sua alma, como se os sacrifícios assumidos não tivessem mais o sentido que tinham, quando você os assumiu. É hora de fazer algumas reflexões.

CAPRICÓRNIO: É importante meditar sobre se vale ou não a pena seguir em frente, porque, apesar dos ganhos pretendidos, há penas envolvidas também, sacrifícios que, depois, vão pesar bastante sobre suas costas. Reflexão.

AQUÁRIO: Há gradações de dificuldade em tudo que você anseia ver realizado, e essas precisariam ser determinadas com a maior consciência possível, para sua alma não se surpreender com o que acontecer no meio do caminho.

PEIXES: Alegria a todo custo não parece ser uma escolha sábia, porque no dia seguinte, quando a conta chegar, você jogará por terra o regozijo que esse momento, por ventura, tiver lhe proporcionado. É bom pensar nos custos.