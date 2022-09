Horóscopo de 7/9: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua cresce em Aquário.

A liberdade que buscas, porque dela sentes falta, não virá como resultado de todas as lutas que tomam teu tempo, na tentativa de diminuir as opressões que parecem limitar a liberdade.

Apesar de haver dignidade nessa luta, se observas com imparcialidade os resultados perceberás que ela toma enorme tempo e não traz liberdade, porque o tempo se esvai na oposição que precisas fazer a tudo que parece te oprimir.

A liberdade que buscas a encontrarás te tornando indiferente a tudo que te oprime, substituindo tuas passionais oposições com ações que afirmem positivamente tua liberdade. E assim, com o passar do tempo, aquilo que parece te limitar será substituído pelo regozijo de viveres de acordo com tua particular visão do que seja liberdade.

Liberdade talvez não seja o que pensas, mas vale a pena tentar.

ÁRIES: Socialize, porque ainda que você resista a esse apelo, em nome de manter a paz e descansar, boas coisas circulam através dos vínculos sociais neste momento. Socializar dá um pouco de trabalho, mas dessa vez compensa.

TOURO: Aproveite este momento para fazer mais do que normalmente faria, considerando tudo que está engatilhado e também tudo que você anda pretendendo, mas que acaba ficando no fundo da gaveta para fazer quando der tempo.

GÊMEOS: A aventura do conhecimento promete grandes descobertas, porém, nenhuma aventura aconteceria se você se acomoda na situação atual e não aceita os desafios que a vida lhe propõe. Saia da zona de conforto, se aventure.

CÂNCER: O medo é um companheiro fiel do caminho, está sempre à espreita de informações para criar argumentos, aparentemente lógicos, e instalar a fragilidade em sua alma. Deixe o medo falando sozinho, você siga em frente.

LEÃO: A magia da harmonia consiste em ela ser possível única e exclusivamente onde os ingredientes que a compõem sejam discordantes entre si. De nada adianta procurar harmonia em condições desprovidas de conflitos.

VIRGEM: As potencialidades são tesouros dormentes que precisam ser acordados, eis a magia disponível. Porém, como despertar os belos adormecidos que aguardam pelo seu beijo para voltarem à vida? Eis a questão.

LIBRA: Esperar que o mundo e as pessoas lhe ofereçam o conforto e segurança que você precisa seria uma tolice. Você precisa tomar a iniciativa de ir ao encontro dessas condições, as garimpando onde seja possível.

ESCORPIÃO: A serenidade é um tipo de condição rara de acontecer, porque o mundo anda como anda, e afeta negativamente a maioria das pessoas com que você precisa lidar no dia a dia. Encontre serenidade onde seja possível.

SAGITÁRIO: Tudo que você quiser falar, procure dizer com atenção às reações que as pessoas apresentarem às suas palavras. Não se trata de simplesmente vomitar um discurso, mas de criar uma comunicação eficiente de duas vias.

CAPRICÓRNIO: A segurança e conforto que sua alma precisa talvez não sejam encontradas nas mesmas condições em que usualmente sua alma se regozija. Este é um momento em que seria bom testar outros caminhos. Aventura.

AQUÁRIO: Fazer algo e errar seria melhor do que evitar o erro e seguir em frente sem nada fazer. Há questões que estão ao seu alcance resolver, ou pelo menos tentar com toda a sinceridade de sua alma. Em frente com a intenção.

PEIXES: Muita coisa para pensar, muitos dilemas, procure não se obrigar a resolver tudo, especialmente quando a alma está pesada, se sentindo densa. As coisas se solucionam como por artes mágicas quando a alma está alegre.