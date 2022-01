Horóscopo de 9/1: veja as previsões para este domingo

Data estelar: Lua quarto crescente em Áries.



Se a realidade em que tua presença se insere não é nada do que você quer ou aprecia, pior para ela, porque tua alma não tem obrigação de se acomodar em menos do que pretende.



Se tu te acomodas, é porque não confias em tua força, mas não te recrimines por isso, a experiência de vida é complexa e na maior parte do tempo não achamos que temos essa bola toda para sair por aí atropelando a realidade para que ela se pareça com o que pretendemos.



Porém, passar uma vida inteira se acomodando não seria digno de tua humanidade, em algum momento, como agora, a vontade de ter as rédeas do destino em tuas mãos há de te instigar o suficiente para iniciar uma série de ações que mude radicalmente esse cenário.



Agora é a hora de enfiar o pé na porta e forçar passagem.



ÁRIES: Nada nem ninguém sabe ao certo o que você pretende, portanto, é você que deve tomar todas as iniciativas pertinentes, sem esperar que as pessoas compreendam seus movimentos, quanto menos os acompanharem ativamente.



TOURO: Nem sempre sua alma será compreendida, nem sequer pelas pessoas que são fiéis companheiras. A incompreensão, porém, não há de se tornar um peso em sua consciência, porque não quer dizer nada grave. Apenas acontece.



GÊMEOS: A proximidade de certas pessoas atrapalha mais do que ajuda, mas, sem haver chance de se distanciar delas, o máximo que sua alma pode fazer agora é não lhes dar assunto para conversarem. A estratégia é o silêncio.



CÂNCER: Há relacionamentos valiosos, que sua alma precisa cuidar bem. Há outros, no entanto, que apenas se instalaram por inércia, ocupando espaço e tempo, mas nada agregando, e às vezes muito pelo contrário, desagregando.



LEÃO: Pequenos passos são importantes, porque compõem o grande caminho pelo que sua alma pretende transitar. Pequenos passos, porém, podem também apresentar tantas distrações que, no fim, o grande caminho se perca de vista.



VIRGEM: Os riscos são inerentes ao caminho, quanto mais naqueles momentos em que sua alma é tomada pela ambição e decide apostar em movimentos que, na prática, seriam um passo maior que a perna São momentos tensos, mas compensadores.



LIBRA: O que dá certo com outras pessoas não é garantido dar o mesmo resultado com você. Tenha isso em mente, porque sentirá o impulso de seguir o caminho de outrem, mas muito provavelmente isso não resolverá nada.



ESCORPIÃO: Você sabia que a energia da vida segue atrás dos pensamentos que sua mente propõe? Pois é! Essa realidade há de servir de suporte para você avaliar a importância de manter a mente o mais ordenada possível.



SAGITÁRIO: Há coisas que são possíveis, e há outras que são virtualmente impossíveis, e mesmo que sejam assim, sua alma se relaciona com elas como se a desafiassem a seguir em frente. Porém, nem sempre isso é assim. Melhor não.



CAPRICÓRNIO: Conclua o que tiver colocado em andamento antes de se engajar em novos assuntos. Procure manter um mínimo de ordem para não se atrapalhar com as novidades que vêm vindo por aí, por não ter lugar para elas.



AQUÁRIO: Procure não abrir o jogo para todo mundo, porque as informações de sua alma são preciosas demais para caírem na boca de pessoas superficiais. Procure abrir o jogo somente com pessoas que saibam valorizar.



PEIXES: Organize suas finanças da melhor maneira possível, para ter uma ideia abrangente sobre entradas e saídas, de modo a ter suporte para seus planejamentos. Talvez ache isso muito chato, porém, é imprescindível.