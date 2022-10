Horóscopo de 9/10: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua Cheia em Áries.

Tudo na sua justa medida, para que a Vida proceda sem interrupções! Tua presença individual é importante, porque existe e porque é autoconsciente, mas se a medida de tua importância individual sobrelevar a importância dos teus relacionamentos com as outras pessoas, com a natureza, com o céu e com a terra, então tu exercerás a tirania do autocentramento e para sustentar tua importância terás de, ao longo do tempo, construir artifícios e predar a realidade com tua presença.

O que farias tu se algumas de tuas células decidissem anarquizar e devorarem as outras? Tu as tolerarias e colocarias em risco a integridade de teu corpo? Ou tentarias domesticar essas células rebeldes? Ou as arrancarias de teu corpo? Pois é! Então cuida para que tua presença individual não coloque em risco a integridade do Universo.

ÁRIES: Os relacionamentos não nascem prontos, as pessoas se conhecem, reconhecem nelas algo que lhes interessa, e a partir daí começa o ciclo de construção do relacionamentos, algo que pode demorar muitos anos. Em frente.

TOURO: Velhos fantasmas retornam do passado, porque nunca se foram embora, sempre estiveram por aí, à espreita do momento em que pudessem retornar para atormentar um pouco sua alma. Atormente você o que atormentar você.

GÊMEOS: É fácil ser quem você é, basta apenas seguir o ardor que seu coração emite, apontando às experiências sem as quais você não seria você. Porém, no meio do caminho a mente atrapalha fazendo questionamentos inconsistentes.

CÂNCER: Agora é um momento realizador, distante do descanso ansiado, mas que, se aproveitado, pode brindar com resultados muito animadores. É tudo uma escolha, você pode continuar descansando, ou se dedicar ao trabalho.

LEÃO: Entre fazer o que deve e o que deseja, é certo que seria preferível seguir pelo caminho do desejo. Porém, a alternativa sábia seria equilibrar o máximo possível os deveres e os desejos, para satisfazer a todos.

VIRGEM: O bem-estar material é uma dimensão que requer atenção, mas nada de preocupação, porque esse estado de ânimo atrapalha a dinâmica espontânea que serviria para você obter domínio sobre essa dimensão. Em frente.

LIBRA: Todo e qualquer ajuste que puder ser feito agora nos relacionamentos que sua alma considerar mais significativos, será também o tanto de harmonia que você desfrutará no futuro. Vale a pena se dedicar a isso.

ESCORPIÃO: Às vezes, dá a impressão de estarmos sendo castigados pelos erros que cometemos, porém, a vida não é severa nem carrasca, é apenas um procedimento eterno de distribuição de recursos, que se abre passagem, sim ou sim.

SAGITÁRIO: Neste momento, sua alma tem uma generosa margem de manobra para colocar em marcha suas pretensões. Portanto, é de fundamental importância que você tenha a maior consciência possível a respeito de suas pretensões.

CAPRICÓRNIO: Agora é quando você faria bem em sacrificar seus desejos e se ajustar às obrigações predominantes, porque fazendo isso você pouparia tempo e esforço futuros, quando, de toda forma, os assuntos teriam de ser atendidos.

AQUÁRIO: Escolher os pensamentos que você pensar, haveria comprovação mais evidente de liberdade do que essa? Porém, esse é um tipo de liberdade que precisa ser construída com treinamento, porque não acontece por artes mágicas.

PEIXES: Procure estabelecer um relacionamento dinâmico com os recursos materiais, porque dessa forma continuarão fluindo através de sua presença, o que significa que nunca faltará nada. Consolide essa dinâmica ao seu favor.