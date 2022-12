Horóscopo de 9/12: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Vênus e Júpiter em quadratura.

Muitas e variadas são as razões que legitimam a irritação, e se nossa humanidade libertasse seu instinto sangrento, e tivesse poder suficiente, é certeza que aconteceria à Terra o mesmo que aconteceu a Marte, a destruição de todas suas perfeições, belezas e verdades, em nome de exterminar os abomináveis sinais de degradação.

Felizmente, não temos esse poder, justamente por falta de equanimidade e discernimento, porque apreciamos tanto o sangue e a destruição que acabamos deixando passar sem perceber toda a glória e beleza que nossa humanidade também produz, a despeito de o ter de fazer rodeada de degradação, sendo numericamente inferior.

Reorienta tua irritação, te consagra à alegria, o mundo não é o melhor dos mundos, mas estão em nós as sementes da verdade e da bondade.

ÁRIES: É insuficiente que você saiba o que você sabe, essas informações hão de encontrar uma forma prática de se inserirem no jogo atual. É tudo muito complexo, mas é da natureza das coisas que servem para se libertar. Em frente.

TOURO: O regozijo que não pode ser compartilhado é, com certeza, de duvidosa reputação, porque se tiver de ser mantido em segredo é uma corrente que contraria a própria natureza do regozijo, que é ser compartilhado.

GÊMEOS: Quando parece que as pessoas têm facilidades maiores que as suas para conquistar o que conquistam, é porque você se ilude com a fantasia de que a grama do vizinho sempre seria mais verdejante que a sua. E não é!

CÂNCER: Tudo que você enxerga para seu futuro é completamente possível, mas o caminho que levará até lá ainda não pode ser definido com clareza, porque há variáveis e ingredientes que sua alma desconhece. Um voto de fé.

LEÃO: As boas sensações não hão de ser transformadas nas certezas que sua alma anseia, para se livrar dos dilemas e decisões que precisa tomar. As boas sensações são o fundamento para que você continue vivendo com serenidade.

VIRGEM: De um jeito ou de outro, as coisas vão se acertar, porque todo mundo envolvido precisa de acertos, já que de desacertos o cenário não aguenta mais. Faça seus movimentos tendo em vista os acertos que você pode fazer.

LIBRA: São tantas coisas atraentes acontecendo ao mesmo tempo, que a alma fica estática, aguardando que a própria vida determine qual seria o melhor caminho a seguir. Pode ser que sim, mas pode ser que você tenha de decidir.

ESCORPIÃO: Faça sua vontade, como sempre você faz, porém, com mais espírito positivo dessa vez, ou seja, em vez de arremeter contra as adversidades, concentre sua força para fazer acontecer o que deseja colher.

SAGITÁRIO: As coisas acabam somente quando acabam, mas algumas delas são teimosas o suficiente para parecer que acabaram, só que encontram um jeito de retornarem, através de personagens diferentes, porém, a mesma história.

CAPRICÓRNIO: A beleza do momento merece ser compartilhada, porque quando isso acontece é como se ela se multiplicasse por todos os olhos que a enxergam. Saia de seu ensimesmamento, nem que seja para experimentar outra coisa.

AQUÁRIO: Faça as contas e veja se tudo que você pretende tem cabimento na realidade, porque ficar esperando que as coisas se resolvam como que por artes mágicas não é uma atitude que possa render bons frutos neste momento.

PEIXES: Nada é fácil, isso é consenso, porém, nem tudo precisa ser sofrido e difícil, há também conforto, segurança e alegria para serem desfrutados sem pudor nem limites durante esta breve existência entre o céu e a terra.