Horóscopo de 9/2: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.



O foco se perde facilmente, a atenção se distrai, porque a alma busca excitação a maior parte do tempo, quer se divertir, quer entretenimento. Como poderias reclamar de tua falta de concentração se na maior parte do tempo buscas entretenimento? A mente de nossa civilização é sistematicamente treinada para se dedicar ao entretenimento, e nós vamos, desejosos e excitados, atrás desse.



A leveza é ingrediente imprescindível da construção de uma experiência digna de viver, porém, não é só de entretenimento que ela é feita, mas também do regozijo resultante de o quanto nos aplicamos, dinamicamente, a nos aproximar dos objetivos que sonhamos realizar. E nisso, há um foco que precisa ser sustentado. Portanto, reserva tempo para o entretenimento, mas reserva tempo, também, para focar.



ÁRIES: Chega a hora em que sua alma precisa tomar medidas drásticas, porque as pessoas, quando juntas, não apenas tendem a se dispersar, como também conspiram e se perdem em bifurcações. Nessa hora, medidas drásticas.



TOURO: Se não puder fazer algo de imediato com as ideias que surgem, procure passar para frente e ver o que outras pessoas poderiam fazer com essas boas ideias. Uma coisa é certa, evite se deixar tomar pela inércia. Isso não.



GÊMEOS: Nesta parte do caminho não haverá uma saída fácil ou simples, porque o jogo se tornou muito complexo. Use sua inteligência, não se renda aos acontecimentos, mas continue pensando o que fazer com tudo isso.



CÂNCER: As pessoas andam enlouquecidas mesmo, afetadas negativamente por tudo que acontece atualmente no mundo. Porém, ninguém reconhece seu próprio enlouquecimento, as pessoas querem ser validadas nas suas loucuras.



LEÃO: Tantas potencialidades poderiam ser exploradas neste momento, mas não há tempo nem recursos para tanto, é preciso se concentrar no pouco que, de imediato, você tenha capacidade e alcance de realizar. Nada além.



VIRGEM: É proverbial que se tenha de fazer limonada com os limões que a vida oferece, mas tampouco se pode passar a vida inteira se entupindo de limonada. Chega uma hora em que você precisa tomar as rédeas de tudo e decidir.



LIBRA: Seria insensato lidar com os acontecimentos em curso de forma leviana, porque isso pioraria a situação. Porém, tampouco seria sensato você mergulhar em preocupações e ansiedades extremas. Repouse sua mente na realidade.



ESCORPIÃO: O impasse não é uma vitória, mas pode servir para ganhar tempo e desenhar uma estratégia melhor. Cuide apenas para que o impasse não dure tempo demais, porque isso não seria vantagem alguma, mas fragilidade.



SAGITÁRIO: Confie na natureza de seu caminho, não se deixe atormentar pelas argumentações que circulam à solta no mundo atual. É próprio da civilização que as pessoas fiquem sempre esperando pelo pior. E o pior não acontece.



CAPRICÓRNIO: Quando o conflito não se pode evitar, o melhor a fazer é tomar uma atitude tão rompante e definitiva, que seja difícil ser contestada, pois, assim, o conflito deixa de ter sentido. Atitudes definitivas.



AQUÁRIO: Aquilo que você sabe é a base de seu poder, porque conhecer é poder. Porém, é um poder potencial, que só se manifestará com todo seu esplendor a partir do momento em que você decidir o colocar em prática. Só assim.



PEIXES: Algumas pessoas seguirão você, outras farão oposição, outras, ainda, serão indiferentes e, talvez, sejam elas que afetem mais seu humor, porque este é o momento em que sua alma precisa medir o efeito de sua influência.