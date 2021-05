Horóscopo de domingo: Não faça nada no piloto automático

Data estelar: Marte e Netuno em trígono; Lua míngua em Aquário.

Nada faças no automático, como se o tempo de existência entre o céu e a terra fosse um tédio. Envolve teu coração e tuas vísceras em tudo que fizeres, porque mesmo o que te parece irrelevante, pequeno e sem graça é integrado às correntes de Vida e potências cosmogônicas que sustentam e outorgam significado a tudo que existe. Tu podes viver isso e o perceber, te regozijando continuamente com essa experiência, mas precisas te aproximar a ela com método, remando na contracorrente da consciência mundana, que banaliza tua presença e te apequena. Sim! Cada um de nós é uma ínfima poeira cósmica, mas ao mesmo tempo estamos conectados à grandeza universal. Para consolidar essa percepção precisamos nos treinar nela todos os dias, da mesma forma com que fizemos consolidar a percepção de que tudo seja um tédio.

ÁRIES: As visões que surgem, claras e vibrantes, são verdadeiras, porém, são também distantes da realidade atual. Isso não quer dizer que você deva desistir delas, mas se preparar para uma longa e complexa jornada. Isso sim.

TOURO: Quando as pessoas se entendem, tudo é uma maravilha, mas quando se desentendem, é o próprio inferno. Aproveite este momento de entendimento para sentar as bases do que precisará ser feito no futuro imediato.

GÊMEOS: Neste momento, você pode reivindicar tudo que você pretende, mas isso não significa que colherá resultados imediatos. Cuide para não se iludir com que a reivindicação seja, por si mesma, igual à obtenção de resultados.

CÂNCER: Esse estado de tensão inexplicável que toma conta de sua alma pode se resolver de forma positiva com você se envolvendo em alguma atividade que faça soar uma nota em seu coração. Isso está disponível, busque.

LEÃO: A confiança é algo que requer muito trabalho para conquistar, mas que se perde num só instante. Porém, você precisa saber, nada poderia acontecer sem um mínimo de confiança entre as pessoas. Ela é muito valiosa.

VIRGEM: As coincidências são significativas e você pode as aproveitar para dar um novo rumo aos seus projetos. Deixar de lado os planos anteriores pode dar um pouco de insegurança, mas isso será superado com facilidade.

LIBRA: A lógica é útil para entender como funcionam todas as partes envolvidas, porém, a vida acontece com tudo junto e ao mesmo tempo. Por isso, há momentos, como este, em que você precisa se deixar levar pela onda.

ESCORPIÃO: Fazer o que você quer, fazer o que dá para fazer ou fazer o que sua alma é obrigada a fazer? O cardápio de possibilidades é amplo e variado, e é justamente por isso que se torna difícil saber qual é a melhor opção.

SAGITÁRIO: Coloque todo seu vigor emocional em jogo para dar fim às questões que não precisam mais ser arrastadas. E hora de se libertar e cortar amarras para, assim, se dedicar a viver com mais leveza e alegria. É assim.

CAPRICÓRNIO: Ninguém é obrigado a adivinhar o que você pensa. Você precisa se expressar com a maior clareza possível para obter das pessoas o que você deseja delas, porque de outra maneira você dá margem para mal-entendidos.

AQUÁRIO: Ponha toda sua atenção e empenho para que tudo aconteça da melhor maneira possível hoje, prestando o inestimável serviço, às pessoas com que se relaciona, de agregar harmonia ao ambiente. Isso é imprescindível.

PEIXES: Faça o que o ardor de seu coração mandar, porque você será mais você na mesma medida em que se orientar por esse ardor, e o colocar em prática, independente de isso ser adequado ou não. Nada como o ardor do coração.