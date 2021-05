Horóscopo de domingo: O contato humano é imprescindível

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

O contato humano é imprescindível e esse precisa ser exercitado apesar das regras de distanciamento social impostas pela pandemia. Da mesma forma com que os bebês precisam de muito contato, todo adulto também o requer, e isso não é um retrocesso à infância, mas uma necessidade básica, porque há sensações que não podem nem devem ser substituídas pela imagem ou pela voz, são questões de pele. Afinal, não é mera coincidência que o órgão físico de percepção do toque tenha à sua disposição o instrumento de maior abrangência, que é a pele, para que não haja sequer a mais remota possibilidade de passar um segundo sem ativar essa percepção. Os abraços, os beijos, os apertos de mão, tapinhas nas costas, tudo que em outros tempos talvez desprezaríamos, mostram agora sua essência, são absolutamente necessários.

ÁRIES: No fim, as coisas se acertam, porém, vão deixando marcas profundas em sua alma, umas que requerem a devida reflexão, para não se transformarem em padrões repetitivos. Faça isso agora, este é o momento certo.

TOURO: Todas essas ideias que fervilham em sua mente precisam ser conversadas para fazer uma triagem fina, deixando de lado as fantasias e consolidando as ideias que tenham substância. Encontre as pessoas certas para isso.

GÊMEOS: Nestes dias, que não parecem grande coisa, sua alma pode, sim, fazer grandes coisas, porque está à sua disposição a perspectiva de consolidar seus planos e se ater a eles por um bom tempo pela frente. Aí sim.

CÂNCER: A única magia real que funciona é a que todo ser humano é capaz de colocar em marcha, e essa consiste em adotar visões impactantes e dedicar a vida a aproximar essas visões da prática, através do exercício diário.

LEÃO: Ainda que não seja possível realizar de imediato as visões que entusiasmam sua alma, mesmo assim não as deixe de lado, mas as guarde num canto preferido de seu coração para refletir sobre elas todos os dias.

VIRGEM: Uma malha de bons relacionamentos, se não resolve tudo, pelo menos ajuda bastante, porque divide a carga que sua alma suporta, além de apresentar perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto. Invista no contato social.

LIBRA: Por mais que certos assuntos precisem ser repetidos diariamente e isso seja bom, a alma se entedia, porque precisa de novidades para viver a criatividade que brota de sua essência Pratique o atrevimento. Esse resolve.

ESCORPIÃO: Nada espere, muito faça, só assim você sairá do atraso e da sensação de que sua capacidade está sendo subestimada. Nada espere, tome todas as iniciativas pertinentes para colocar em marcha seus desejos e aspirações.

SAGITÁRIO: Quando os sonhos se tornam vívidos o suficiente para movimentar emoções muito profundas, que se estendem ao longo do dia, saiba você que sua alma está diante de visões importantes. Decifrar é a questão.

CAPRICÓRNIO: Quanto mais você se acomodar dentro de um relacionamento, menos disposição haverá para fazer os devidos ajustes ao longo do tempo. Isso faria com que o relacionamento passasse por tensões exageradas e desnecessárias.

AQUÁRIO: Procure reunir os instrumentos que você precisará no futuro para realizar suas visões. Neste momento, é cedo para realizar qualquer coisa que verdadeiramente provoque entusiasmo. Porém, as coisas vão de pouco em pouco.

PEIXES: A vida é mistério, você, mais do que ninguém, sabe disso O que fazer com esse mistério? Se angustiar, se regozijar, ficar indiferente, são tantos estados de ânimo que podem, inclusive, acontecer num único dia.