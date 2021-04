Horóscopo de quarta: O Karma é uma fantasia pervertida de nossa humanidade

Data estelar: Lua Cheia será Vazia das 9h32 até 12h43 HB, quando ingressa em Sagitário.

Combate o desânimo, força tua mente a rejeitar o convencimento de que fizeste todas as escolhas erradas e que só te resta penar e aceitar o castigo que a vida, através de uma suposta lei de causa e efeito, te impõe. A angústia que sentes é real, mas ela, às avessas, te demonstra que algo em ti é capaz de reconhecer a glória da Vida de todas as vidas, ciente de que existes no exílio dela. A lei de causa e efeito, chamada de Karma, tanto quanto todas as ideologias religiosas de recompensa e castigo, são fantasias pervertidas de nossa humanidade. A Vida de todas as vidas não fica policiando nem julgando ninguém, mas funciona impessoalmente. Se tu te sintonizas com ela, experimentas o regozijo, se tu te exilas dela, experimentas a dor. Simples assim.

ÁRIES: O cenário é cheio de riscos, mas, do mesmo tamanho desses são as perspectivas de progresso. É tudo uma escolha, você pode optar por retroceder a um terreno mais seguro, ou seguir em frente e assumir os riscos.

TOURO: Muitas coisas poderiam ser feitas, porém, você precisa se perguntar o porquê de achar que, agora, depois de tanto tempo, seria o momento propício para iniciar esse movimento. Talvez tudo não passe de ansiedade.

GÊMEOS: Faça tudo com mais cuidado do que o normal, porque hoje as coisas estão oscilando demais e a consciência perde o foco com facilidade, transformando as tarefas simples em armadilhas perigosas. Faça tudo com alegria.

CÂNCER: Tomar iniciativas é importante, porém, encontrar o momento certo para esse movimento é mais importante ainda. Realmente, a vida não se resolve com formulações simplistas, porque acontece sempre com muita complexidade.

LEÃO: Se os lugares onde normalmente sua alma sentiria tranquilidade e proteção não oferecem essas condições, não se preocupe, esse é um estado passageiro de coisas. Apenas navegue por este dia praticando a despreocupação.

VIRGEM: De vez em quando, a mente fica atropelada, porque os pensamentos são como cavalos desbocados. Cuide para isso não afetar demais seu humor, se abstendo de levar muito a sério essa voragem de ideações. Deixe passar.

LIBRA: As preocupações se munem de argumentos inteligentes, fazendo parecer que a qualquer momento deva acontecer o fim do mundo. Trate essa ideia com sabedoria, deixando que se esgote por si mesma, enquanto o mundo continua.

ESCORPIÃO: As coisas antigas não se resolvem assim, num surto de força de vontade, sobre a qual sua alma imagina que, dessa vez, acertaria e resolveria. As coisas antigas se resolvem aos poucos, item por item, sem pressa.

SAGITÁRIO: Procure evitar a ilusão de resolver de forma simples o que seria, de fato, muito complexo. Encare as coisas como são e não como você gostaria que fossem, ou da forma com que sua alma se conforta na imaginação.

CAPRICÓRNIO: Há um número importante de pessoas que poderia ajudar você, mas há outro número de pessoas que você deve evitar, porque atrapalhariam muito. É agora que você deve usar o discernimento para saber quem é quem.

AQUÁRIO: Quando você se convencer de que este é o momento certo de fazer o que deseja, procure respirar fundo e refletir para ganhar tempo. Assim, você verá que tudo não passava de um ataque de ansiedade. Deixe para depois.

PEIXES: Deixe sua mente sozinha pensando as bobagens que passarem por ela, mas, enquanto isso, procure manter um estado de contentamento que impeça sua consciência de imaginar que deva fazer alguma coisa com esses pensamentos.