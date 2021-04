Horóscopo de quinta: A destruição do antigo acontecerá de forma inevitável

Data estelar: Vênus e Urano em conjunção; Lua cresce em Virgem.

Destruir o mundo que detestas não é garantia de que de suas cinzas renasça um mundo novo, maior e melhor, porque se tua alma não tiver um plano, uma visão que te leve a construir algo diferente, nem tampouco a persistência para sacrificar teu tempo em benefício da renovação, então, sinto informar, tu apenas repetirás o mesmo de sempre, a história de os revolucionários que se transformam naquilo que destruíram. É uma história triste e decepcionante que se repete ao longo dos séculos através das diversas revoluções políticas e sociais, os destruidores se transformando nos destruídos, para depois virem outros destruidores a os substituir. Queres um mundo diferente, maior e melhor? Então foca tua força vital na construção desse e, como efeito colateral, a destruição do antigo acontecerá de forma inevitável.

ÁRIES: A mudança de planos começa a se mostrar favorável, mas ainda haverá muito obstáculo a ser superado. Não importa, foque sua atenção no que se pode fazer, em vez de ficar se lamentando pelo que seja impossível.

TOURO: Neste momento valeria a pena você se atrever a fazer o mesmo de sempre de outra maneira completamente diferente, porque o usufruto da criatividade renovará sua boa vontade e, principalmente, a alegria de viver também.

GÊMEOS: Tudo que você tem intenção de fazer merece reflexões profundas e sinceras, para que não haja nenhuma ponta solta na hora em que você começar a tomar as devidas iniciativas e colocar tudo em prática. Reflexões.

CÂNCER: Apesar de as pessoas serem as complicações eternas da vida, mesmo assim será com elas que você coordenará todo e qualquer progresso em marcha. Este é o momento de estreitar laços e de compartilhar planos e estratégias.

LEÃO: O que você quiser fazer, terá de ser combinado direito com todas as pessoas envolvidas, porque somente assim procederá da melhor forma possível, apesar de tudo acontecer no cenário desse mundo louco e desvairado.

VIRGEM: Amplie seu ponto de vista, tente fazer isso até conseguir aceitar tudo que discorda de sua posição. A única e verdadeira maneira de superar as discordâncias é através da aceitação das diferenças. Depois, tudo fluirá.

LIBRA: Coisas estranhas acontecem, mas que chamam a atenção. Podem acontecer durante os sonhos ou em momentos íntimos, da maneira com que se manifestarem requerem sua atenção e, principalmente, que você decifre o significado.

ESCORPIÃO: Pareceria melhor seguir em frente com seus planos sem avisar ninguém, porém, essa seria a pior atitude a tomar, dado o cenário em que você se movimenta. Aceite a complicação da partilha, você verá que é a escolha certa.

SAGITÁRIO: As potencialidades são só isso, potencialidades, tesouros ocultos dentro da realidade que se apresenta à sua percepção. Se quiser que elas se transformem em realidades, então comece o caminho do trabalho.

CAPRICÓRNIO: Faça o que você deseja há bastante tempo, mas que ainda não se atreveu a colocar em prática. Desejos reprimidos por muito tempo se transformam em forças que corroem o destino. Procure colocar em prática o atrevimento.

AQUÁRIO: Quanto maior seja a renovação que você fizer de tudo que estiver ao seu alcance, com mais facilidade você transitará por este momento da vida. O mundo é diferente do que você conhecia, você também precisa mudar.

PEIXES: Uma nova maneira de dizer as mesmas coisas de sempre servirá ao propósito de compartilhar seu conhecimento e alcançar muito mais pessoas. Coloque sua criatividade para funcionar, não se acomode na situação atual.