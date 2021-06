Horóscopo de quinta: Desconfia da ansiedade que te atormenta

Data estelar: Lua Vazia até 10h06, quando ingressa em Capricórnio e completa sua fase Cheia.

A combinação de Lua Cheia e Vazia é letal para os que sofrem de ansiedade, porque combina um fluxo enorme de energia vital com o poço sem fundo das incertezas que atormentam. Tudo, porém, tem conserto. Em primeiro lugar, desconfia de tuas incertezas e da ansiedade que te atormenta, tu não tens obrigação de lhe dar tanto crédito. Orienta o poder de tua fé para outra direção diferente, porque quando te sobrevém um ataque de ansiedade, tu sofres na mesma medida em que orientes o poder de tua fé a ela, e te ofereças em sacrifício a essa deusa perversa, que é a ansiedade. No fundo, tu escolheste adorar esta deusa. Talvez não consigas reorientar tua fé na primeira tentativa, mas se te exercitares, essa deusa horrorosa não estará mais em teu panteão

ÁRIES: Tudo que você conquistou até aqui tem certo valor, porém, o maior valor reside no que ainda está para ser conquistado. Tenha isso em mente para não se acomodar nas memórias, porque um dias essas decaem e desaparecem.

TOURO: Continue estudando, nunca pare de investigar novos horizontes, porque o mundo está em mutação e as coisas não param de acontecer. Estacionar em seu conhecimento seria, por isso, um atraso de vida. Não permita.

GÊMEOS: As potencialidades que não são desenvolvidas e expressas da melhor maneira possível, são recursos que se desvalorizam ao longo do tempo. Por menores que sejam seus recursos, faça uso desses, aprimore o desempenho.

CÂNCER: Discórdias sempre acontecerão, mas essas hão de servir como base para a construção e aprimoramento dos relacionamentos, que não chegam prontos à vida de ninguém. Relacionamento é uma perpétua obra em andamento.

LEÃO: Ainda que tudo esteja sendo mais difícil que de costume, você não deve tirar conclusões precipitadas a respeito do seu futuro por isso. Este é um momento peculiar da história humana, todos somos afetados por isso.

VIRGEM: Procure se aproximar às pessoas com que você possa desenvolver atividades em conjunto, com todas lutando a favor de um mesmo objetivo. De início, isso pode parecer muito difícil, mas com o tempo se tornará agradável.

LIBRA: Tudo que você experimentou é importante, porém, mais importante ainda é o que você tem ainda para experimentar. Se lance ao futuro com atrevimento, evite se acomodar na dimensão que você já conquistou. Em frente.

ESCORPIÃO: Compreender não é suficiente, é preciso desenvolver a comunicação mais simples possível, para que qualquer pessoa entenda o que você compreendeu. Para isso, você precisa se colocar no lugar do ouvinte.

SAGITÁRIO: Sempre haverá um amanhã preocupante, mas também uma perspectiva que alivie a angústia. Sempre se apresenta uma escolha sobre a mesa da consciência, tratar o futuro com ansiedade ou se despreocupar totalmente.

CAPRICÓRNIO: Confiança é a moeda mais rara entre as pessoas, que se olham mutuamente como estranhas a maior parte do tempo. Porém, que tipo de relacionamento poderia ser construído assim? Para que a convivência, então?

AQUÁRIO: Entre o que você precisa fazer e o que você gostaria de fazer não precisa haver um abismo intransponível, mas se por desventura houver, então chegou a hora de começar a construir as pontes que o transponham. Só isso.

PEIXES: Entre continuar andando por entre o céu e a terra tendo a si como exclusiva companhia, com tudo sob controle, e compartilhar seu caminho com outrem, com o consequente descontrole, o que você escolheria? Sinceridade.