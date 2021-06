Horóscopo de quinta: Precisamos refletir além dos nosso limites

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; Lua Nova em Gêmeos.

Os espelhos são o epítome da teimosia, nos devolvem sem cessar apenas e exclusivamente o que depositamos neles. Pelo processo de reflexão, uma boa parte de nossas mentes funciona como espelho. Isso que se chama de reflexão é a capacidade de a mente flexionar sobre si mesma para se enxergar funcionando. Somos nós, enxergando a nós mesmos e nos projetando sobre as pessoas com que nos relacionamos, e vamos além ainda, pela força de nossa ambição, nos projetamos ao céu e nos consideramos a própria medida do Universo. Potencialmente, talvez o sejamos, mas para chegar lá precisamos direcionar nossos espelhos mentais a outro objetivo mais elevado e abrangente do que nossa limitada capacidade de entendimento. É assim que as reflexões, que vão construindo labirintos conceituais, podem ser substituídas por aspirações.

ÁRIES: Agora é quando surgem todas as pontas soltas que foram ficando pelo caminho e que, eventualmente, parecem ter combinado para se apresentarem ao mesmo tempo. Não combinaram nada, mas a coincidência é significativa.

TOURO: O tom das mudanças será dado pelo grau de planejamento que você tiver feito nas semanas anteriores, e se nada planejou, então esse tom será dado por uma série indecifrável de eventos que estão em andamento. Em frente.

GÊMEOS: Faça testes para medir o alcance de sua influência e desempenho antes de se lançar às iniciativas que você tem em mente. Os testes servirão para não cair na armadilha do entusiasmo, e enfiar os pés pelas mãos.

CÂNCER: Sua alma precisa ter longas, profundas e sinceras conversas consigo mesma, porque os eventos desafiam qualquer lógica e, mesmo assim, estão em andamento. E ainda por cima, você participa desses sem o poder evitar.

LEÃO: As pessoas que você precisa ouvir, eventualmente não parecem aquelas que você ouviria. Você está no momento em que precisa discernir entre aparência e essência, e valorizar mais a essência do que a aparência.

VIRGEM: Comece pelo que seja mais fácil ou, ao contrário, pelo que seja mais difícil, o que importa é você começar, tomar a iniciativa da ação e não descansar até resolver todos os assuntos pendentes. Agora isso é possível.

LIBRA: Entre fantasias e pressentimentos, a alma anda por entre o céu e a terra. Em muitos casos, é difícil distinguir umas das outras, mas esse é um esforço que vale a pena fazer, porque os resultados são muito diferentes.

ESCORPIÃO: É desnecessário acontecer algo maravilhoso para você perceber o quanto a vida vale a pena. Apenas é preciso que você envolva seu coração, mente e corpo nas pequenas tarefas que normalmente são feitas no automático.

SAGITÁRIO: Valorize as pessoas que servem a você de referência, mas evite esperar a recíproca, porque isso só seria possível se todo mundo estivesse na mesma sintonia, e não seria esse o caso deste momento. Mas, tudo certo.

CAPRICÓRNIO: Esta é aquela hora em que os detalhes e as pontas soltas ficam muito evidentes, e isso pode causar alguns transtornos, especialmente de humor, por se irritar ao contemplar tudo que deve ser feito.

AQUÁRIO: Sempre haverá margem para retificações, desde que você coloque os eventos em marcha. Porém, se você retiver a ação, então nunca saberá se poderia ter dado certo ou não, tudo ficará numa teoria fantasiosa. Melhor não.

PEIXES: As indefinições são inevitáveis, e você não deve depender de tudo ficar claro e definido para decidir seus próximos movimentos, porque essa perspectiva não se encontra disponível neste momento. Iniciar a ação.