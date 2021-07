Horóscopo de quinta: trata bem teu ego

Data estelar: Sol ingressa em Leão, Vênus e Júpiter em oposição; Lua cresce em Capricórnio.

Do Ego, apesar de ser nós mesmos, falamos em terceira pessoa, como se fosse um intruso que nos incomoda, nosso inimigo favorito ao qual responsabilizamos pelos nossos excessos, sonhando com o destruir, porque o Oriente nos convenceu de que para viver a realidade deveríamos deixar de ser nós mesmos e nos diluir no angu cósmico. Estranho mesmo é que não percebamos que, se destruirmos o Ego, não haverá mais ninguém aí, deixará de existir simultaneamente aquilo que parece nos castigar, além de, também, nós mesmos, que nos sentimos exigidos e atormentados por esse. Eu (ego) teu sugiro que comeces a tratar bem teu Ego, fazendo amizade, porque sem Ego te converterias numa ameba desprovida de identidade, e olharias tua imagem no espelho e nada reconhecerias nela.

ÁRIES: O espírito empreendedor há de tomar as rédeas neste momento, porque há muito em jogo e não se pode perder tempo com pudores e temores, pois, apesar de haver argumentos para esses, só fariam você perder tempo. Isso não.

TOURO: Coloque um ponto final em todas essas questões que se arrastam há tanto tempo já, que ninguém mais lembra direito como foi que tudo começou. Esses lastros empatam seu tempo e consomem energia preciosa. Melhor não.

GÊMEOS: Muitas questões mereceriam ser conversadas com mais amplitude e franqueza, mas para isso todas as pessoas teriam de ter essa boa vontade e disposição, e não parece ser essa a realidade atual. Faça a sua parte apenas.

C NCER: A segurança que você pretende conquistar está disponível, mas provavelmente você terá de refazer seus planos e reinventar seu caminho, porque se encontra em outro lugar qualquer, em relacionamentos diferentes.

LEÃO: As responsabilidades aumentam e o divertimento não parece seguir na mesma proporção. Porém, esse contraste é apenas um momento, que nem vai durar tanto para merecer qualquer tipo de preocupação ou ansiedade de você.

VIRGEM: Agora será necessário você tomar distância para pensar melhor sobre tudo que acontece e, principalmente, se abster de intervir precipitadamente nos acontecimentos. Reagir não será bom, observe tudo melhor.

LIBRA: Por mais que nem todas as pessoas que você precisa sejam simpáticas à sua alma, mesmo assim ensaie uma aproximação que reafirme os laços de colaboração e cooperação necessários para que tudo ande direito.

ESCORPIÃO: Há tanta coisa para fazer que o melhor é iniciar o mais rapidamente possível. Seria ideal que você tivesse feito planos e traçado estratégias, porém, se assim não foi, mesmo assim será importante entrar em ação.

SAGITÁRIO: Amplie seu ponto de vista até incluir aqueles que são discordantes dos seus. É importante fazer esse exercício para superar as contendas e desintegrar os conflitos que são inúteis e contraproducentes.

CAPRICÓRNIO: As coisas se tornam um pouco mais arriscadas nesta parte do caminho, e isso intimida bastante sua alma, porque não lhe permite experimentar a leveza e despreocupação que apreciaria. Isso vai passar, vai passar.

AQUÁRIO: Use o discernimento para perceber quais são as pessoas que servem de referência para sua alma. Elas podem não ser presentes fisicamente em sua vida cotidiana, mas com certeza vivem em seus pensamentos.

PEIXES: Agora é hora de colocar as mãos na massa e arrancar as potencialidades do estado abstrato em que se encontram, para as expressar, da melhor maneira possível, e que todo mundo as possa desfrutar.