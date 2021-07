Horóscopo de sábado: eleva teu coração

Data estelar: Mercúrio e Netuno em trígono; Lua Cheia em Aquário

Sublimes sentimentos, maravilhosas visões, sonhos vívidos, te deixa tomar por essas correntes que buscam se expressar através de ti. Abandona sumariamente o apego aos teus sofrimentos, porque se tanto aprecias sofrer, não te preocupes, sempre sobrarão motivos para isso. Mas, consagra este dia a te elevar acima dos perrengues, das discórdias e de todas as reclamações, legítimas e exageradas, que tenhas a fazer. Há uma dimensão em ti que não existe para a sobrevivência, porque compreende a imortalidade, e apesar de teres te convencido de que essa experiência seria privilégio de poucos, te garanto, está ao alcance de todos os que, com pureza de intenção, se rendam a essas correntes luminosas que, em dias como hoje, podem ser percebidas. Faz as tuas orações, não para pedir nada, mas para te regozijar no espírito.

ÁRIES: Agora que tudo retoma o ritmo que sua alma gosta, você começa a dar rédea solta aos desejos, porque esses projetam você ao futuro de celebração sonhado. Faça isso, mas cuide para não negligenciar o aqui e agora.

TOURO: Sua alma sabe que poderia ser feito muito mais, porém, reconhece os limites que a realidade atual impõe. Isso há de ser suficiente para acalmar seu nervosismo e servir para estabelecer relacionamentos cordiais.

GÊMEOS: Sem perceber, muito provavelmente você fará confissões bastante íntimas, mas também acontecerá de as pessoas que as ouvirem não estarem atentas e tudo fique por isso mesmo. É uma experiência para lá de estranha.

C NCER: Os desejos são sonhos impraticáveis, mas isso é só no início, quando surgem cheios de graça e energia a atiçar sua alma. Daí para frente, tudo dependerá do grau de empenho que você investir na realização.

LEÃO: É importante conhecer a si, porém, ainda mais importante do que isso é se aventurar para conhecer as pessoas com que você se relaciona. O conhecimento do outro é fundamental para construir bons relacionamentos.

VIRGEM: Os pressentimentos e as fantasias se misturam na alma, e isso requer um esforço extra de discernimento, para não dar de cara na parede das frustrações. Tudo entusiasma, tudo é lindo, mas há realidade e há ilusão.

LIBRA: Há de se encontrar um ponto médio que sirva para todo mundo se entender, porque as expectativas das pessoas envolvidas são bastante discordantes, porém, mesmo assim, está todo mundo junto, pelo mesmo objetivo.

ESCORPIÃO: Tudo que você tiver intenção de realizar precisará de um enorme investimento de organização e planejamento para que, quando chegar a hora da execução, tudo seja feito em tempo recorde. Assim funcionará muito bem.

SAGITÁRIO: As pessoas andam acreditando em qualquer coisa, porque elas necessitam acreditar mas, ao mesmo tempo, a fé foi tirada do altar do sagrado e focada no aspecto profano existencial. E tudo virou uma bagunça.

CAPRICÓRNIO: Aquilo que faltar a você é o fundamento da construção dos desejos que, na melhor das hipóteses, servirão de combustível para que você conquiste suas pretensões. Na pior das hipóteses, isso gerará frustração.

AQUÁRIO: Você pode fazer o que quiser, não há limites para isso, há apenas convenções sociais que representam limitações, mas que você só se curvará a elas na mesma medida em que continuar acreditando nessas regras.

PEIXES: Os sonhos que não sirvam para acrescentar entusiasmo, e que esse estado de ser sirva para você se motivar e entrar em ação de imediato, esses devem ser descartados sumariamente, porque nada agregariam ao seu momento atual.