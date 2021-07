Horóscopo de sábado: todos constituem um só corpo cósmico

Data estelar: Lua Nova de Câncer é Vazia das 13h11 até 21h22 HB, quando ingressa em Leão.

Quando o ser humano é deixado em paz para experimentar, em nome de conhecer a realidade em que existe e na qual se movimenta e é, como resultado desenvolve um temperamento pacífico, alegre e leve. Quando o ser humano é atormentado por pessoas que pensam com rigor e que usam palavras duras e condenações insolentes para se relacionarem, o resultado é a construção de um temperamento moralista, hipócrita e agressivo. Há exceções? Sempre! E são as que confirmam as regras. Se tu queres viver em paz, então resolve, a partir de agora, te livrar do vício de pensar tudo com rigor, e começa a pensar com amor. Pensa, que todas as coisas e todos os seres participam da mesma vida, e que todos, sem exceção, constituem, no Universo, um só e colossal corpo cósmico.

ÁRIES: De uma maneira ou de outra, sua alma precisa agora de descanso, de passar alguns momentos despreocupados, ainda que estejam em andamento mil e uma questões dignas de sua ansiedade. Deixe tudo de lado, se tranquilize.

TOURO: As alterações da rotina, apesar de poderem evocar respostas criativas de sua alma, neste momento produzem resistência e mau humor. Deixe passar, para que não fique nenhum rastro desse estado alterado de consciência.

GÊMEOS: Os recursos não hão de ser limitados aos materiais e financeiros, sua alma precisa aceitar que o intelecto, as emoções e a atividade física também são recursos preciosos que raramente são contabilizados. São valiosos.

CÂNCER: Muitas coisas você imagina que poderiam ser feitas, porém, a única realmente eficiente neste momento seria falar pouco, se movimentar de forma discreta, evitando agregar conflito a um cenário que não comporta mais.

LEÃO: Tantas coisas andaram acontecendo e surpreendendo você, que se tornou importante você recuar um pouco e observar com maior objetividade o andamento de sua vida, e dos objetivos que tinha como pretensão conquistar.

VIRGEM: As boas companhias remediam vários assuntos, sem que necessariamente façam algo de forma intencional nesse sentido. É que as boas companhias infundem ânimo em sua alma, e assim você toma decisões acertadas.

LIBRA: Nem sempre os finais de semana são propícios ao descanso, em alguns casos, como agora, eles trazem a perspectiva de adiantar expediente, se debruçando sobre um planejamento que organizaria tudo melhor.

ESCORPIÃO: Para que as discussões não acabem em impasse, e as pessoas envolvidas fiquem com a sensação amarga de terem perdido tempo, disponha-se a ouvir com atenção as razões que discordem das suas. Só para experimentar.

SAGITÁRIO: Difícil manter a ordem neste momento, mas talvez você deva desistir de estar no controle, pelo menos durante um tempinho, porque isso aliviará o peso que sua alma carrega, imaginando ser responsável por tudo.

CAPRICÓRNIO: A dinâmica do conflito, do ser do contra, está tão arraigada nas entranhas de todos os relacionamentos sociais, que não é de se admirar o estado atual da civilização. Porém, há saída, o conserto é a boa vontade.

AQUÁRIO: Quando as pequenas coisas que deveriam funcionar bem automaticamente começarem a pifar, tome distância e ria dos acontecimentos. Uma boa risada servirá para exorcizar a estúpida ansiedade.

PEIXES: Buscar distração e divertimento é legítimo, mas nem sempre essas condições estão disponíveis nos mesmos lugares e relacionamentos onde normalmente você as encontraria. Tente inovar um pouco, se desapegando dos resultados.