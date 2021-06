Horóscopo de segunda: A vida não tem sentido sem a experiência da paixão

Data estelar: Sol ingressa em Câncer, Vênus e Netuno em trígono; Lua cresce em Escorpião.



Tua alma sabe que a vida não tem sentido sem a experiência da paixão, porque para ela nunca será suficiente se ater às regras e conter sua colossal força de expressão. Tua alma busca uma vida menos ordinária, mas em muitos casos essa busca estagna, amarrada por tantos compromissos e obrigações que, no fim, a vida ordinária vence. Mas, isso significa que a alma desiste? Nunca! Porque a paixão é a experiência perfeita ao alcance de qualquer ser humano, e essa não se resume a encontrar alguém para se acompanhar intensamente, se estende à paixão de levantar uma bandeira ou abraçar uma causa à qual se devotar. Já te disseram que deves rejeitar a perfeição porque essa estaria fora de teu alcance humano. Não te submetas a esse equívoco, paixão é perfeição.



ÁRIES: Sentir-se bem sem haver razões lógicas para isso, esta é uma experiência muito interessante, que lhe oferece a oportunidade de perceber com clareza o quanto a vida se desenvolve de dentro para fora. Aí sim.



TOURO: Tudo que de alegre e prazeroso se possa compartilhar com as pessoas, fica muito melhor ainda, porém, sempre haverá quem, por inveja e ciúme, dá movimento demais aos olhos, e estraga um pouco da celebração. Nada a ver.



GÊMEOS: Se você se dedicar a fazer o que precisa com todo o carinho do mundo, como se fosse o melhor a fazer, então você verá uma mágica mudança de humor, para melhor. No início, pode ser um pouco difícil, mas depois anda bem.



CÂNCER: A compreensão intuitiva substitui o esforço de investigação e descobrimento. É como se sua alma ingressasse à biblioteca cósmica e pudesse ler, de um só relance, todos os livros que aí estão. Conhecimento espontâneo.



LEÃO: São tantos sentimentos misturados que fica difícil ganhar esclarecimento sobre o cenário em que sua vida se processa atualmente. Não importa, só vale, neste momento, você viver cada um desses sentimentos.



VIRGEM: Esta é uma boa hora para tentar uma aproximação com aquelas pessoas que foram ficando pelo caminho, mas com as quais sempre houve, e continuará havendo, um tipo de conexão muito peculiar, profunda e verdadeira.



LIBRA: Aquilo que você fizer com carinho, envolvendo corpo e coração com intensidade, será aquilo que ficará marcado para sempre. Às vezes, não precisa acontecer em torno de algo importante, mas tornar importante o banal.



ESCORPIÃO: De repente, tudo está no lugar certo, mas como sua alma se acostumou a desconfiar de tudo e de todos, acha estranho o cenário. Muita calma nessa hora, cuide para não estragar o que está andando muito bem.



SAGITÁRIO: Está tudo bem, mas, definitivamente, isso não acontece no melhor dos mundos. Por isso, transite por entre o céu e a terra com cautela, para não atrair a ira das pessoas que experimentam dificuldades enormes.



CAPRICÓRNIO: Às vezes, o melhor entendimento não acontece através de conversas, porque as palavras podem ser interpretadas de inúmeras maneiras, contraditórias entre si. Às vezes, um gesto vale mais do que as palavras.



AQUÁRIO: Preste atenção às questões práticas e cumpra suas obrigações, mas não de uma maneira severa e dura, porém, com todo o carinho do seu coração, como se cada tarefa fosse uma história de amor sublime e duradoura.



PEIXES: Para experimentar o sublime, você não precisaria de ninguém, mas, como sempre, prazeres compartilhados são, também, prazeres multiplicados. Depender disso, porém, não é saudável. Regozijo próprio. Em frente.