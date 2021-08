Horóscopo de segunda: Não sofra com a opinião dos outros a seu respeito

Data estelar: Vênus ingressa em Libra; Lua cresce em Sagitário.

Que te importes com o que as pessoas pensam de ti e como elas te avaliam não é um defeito. Defeito é te esforçares para existir fingindo que não tem valor algum aquilo que as pessoas pensam de ti. O ser humano que tu és é a trama de relacionamento que sustentas, mediante a qual tu, com legítimo direito, reivindicas que tuas opiniões sejam valorizadas por aquelas pessoas com que te relacionas. Essa atitude tem sua lógica contrapartida, tu te importas com as opiniões alheias, especialmente se essas te dizem respeito. Então, não perde tempo te convencendo de que para ser feliz tu tenhas de te livrar do peso das opiniões ao teu respeito, mas lida com a realidade como ela é. Para que tuas opiniões tenham valor aos ouvidos alheios, tu também hás de aceitar e valorizar as opiniões que as outras pessoas têm ao teu respeito.

ÁRIES: Ir além das limitações é algo disponível todos os dias, porém, nem sempre a alma se atreve a isso, pois, em inúmeros casos o temor faz seu jogo e aí a alma se atreve a muito menos do que poderia. Observe sua alma hoje.

TOURO: A mente tem o mesmo poder de os filmes, a gente sabe que nada disso é verdade, porém, mesmo assim vive emoções muito reais. Cuide para que sua mente seja seu instrumento, e não o contrário, você instrumento dela.

GÊMEOS: Havendo compreensão mutua, haverá harmonia também, a despeito de todas as discórdias que tiverem acontecido. Não se pode pretender unanimidade entre as pessoas, mas sim, consenso. O consenso está disponível.

CÂNCER: Muito importante manter afiado o discernimento neste momento, que é cheio de potencialidades, só que nem todas são verdadeiras, pois, há muitas falsas entremeadas nelas. Só o discernimento saberá fazer a distinção.

LEÃO: Faça prevalecer sua vontade a despeito das complicações que acontecerem, e justamente por essas acontecerem. Torne sua ação independente das circunstâncias, faça com que sua vontade seja maior do que elas.

VIRGEM: Hoje é um bom dia para finalizar algo que esteja em andamento e que tenha se enrolado ao longo do tempo. Procure se livrar das complicações, mas tendo o cuidado de não as acentuar com atitudes ingênuas.

LIBRA: São muitas coisas embaralhadas acontecendo ao mesmo tempo, hoje é o oposto da ordem que você gostaria de ter para dominar a situação. Porém, nem isso há de se tornar objeto de ansiedade, porque tudo segue bastante bem.

ESCORPIÃO: Ter certeza antecipada sobre os resultados das atitudes que você toma, essa seria a melhor perspectiva possível Neste momento, você pode contar com algumas certezas, mas que se aplicam exclusivamente a este momento.

SAGITÁRIO: Tirando o véu das ilusões que a mente produz, você acertará em cheio nas atitudes e iniciativas que hoje poderiam ser postas em prática. O importante é isso, que você não se enrede em fantasias improdutivas.

CAPRICÓRNIO: Tome uma distância prudente dos acontecimentos, para sua alma não ser devorada pela complexidade do cenário de hoje. Pense várias vezes antes de tomar as iniciativas que tiver em mente; talvez sejam desnecessárias.

AQUÁRIO: Ser livre não é destruir obstáculos, mas existir apesar desses, tendo sempre em mente o que você quer construir. Assim, os obstáculos serão apenas um efeito colateral de sua busca positiva de construir o destino.

PEIXES: Entre as resoluções que firmam seus pés no caminho, e os medos interiores que deixam sua alma desnorteada, assim mesmo você terá de seguir em frente, sem ninguém saber de suas tormentas íntimas. Seguir em frente.