Horóscopo de sexta (8/10): O medo pode provocar um chamado desafiador

Data estelar: Lua começa a crescer em Escorpião.

Em algum momento, soa um alarme interior de perigo e, de imediato, tua inteligência começa a fazer conjecturas, se apropriando de argumentações tecidas em torno das diversas pontas soltas que tu, como qualquer outro ser humano, precisa administrar. O medo é um sentimento insidioso, a história de uma reação virtuosa, que te protege dos perigos, se transformar num intrincado labirinto no qual tua alma pode cair a qualquer momento, e ficar perdida por um bom tempo, até exaurir. O medo te faz fugir para o lado contrário do estímulo, porém, haverá casos em que acontecerá o contrário, sentirás o medo como um chamado desafiador e lutarás contra ele. De todas as formas, o medo é desconfortável, e felizmente, nossa humanidade, que viveu desde sempre pautada pelo medo, começa agora a mudar o foco, substituindo o medo pela alegria.

ÁRIES: As cobranças sobem de tom, e sua alma faria bem em ouvir com atenção as reclamações que lhe são endereçadas, já que neste momento se torna possível fazer os acertos que retifiquem os desacertos passados. Aí sim.

TOURO: Na prática, você vai precisar assumir a tarefa de manter tudo em ordem, de modo que os procedimentos em curso continuem funcionando da melhor maneira possível. Isso não é muito atrativo, mas necessário. Só isso.

GÊMEOS: Para um ser humano ser quem ele é, é fundamental que saiba quem ele é. Porém, é da natureza humana não saber quem somos, e continuamente buscarmos nas outras pessoas alguns traços que sirvam à construção da identidade.

CÂNCER: Intervenha em todas as situações que você achar que são de sua incumbência, porém, não faça isso com a expectativa de solucionar de imediato coisa alguma, porque o momento é tenso e cheio de arestas não aparadas.

LEÃO: Há formas e formas de acabar com um momento tenso, e a pior dessas é gritar ou demonstrar fúria e raiva. Esse grito de guerra seria acompanhado por todas as pessoas envolvidas, e aí a coisa toda sairia do controle.

VIRGEM: Se você esperar por uma mão misteriosa do destino que venha a colocar em ordem sua vida, e brindar com um rumo, provavelmente isso possa acontecer, mas você precisaria fazer a sua parte para aproveitar o acontecimento.

LIBRA: Ainda que seu pavio esteja tão curto que pareça inexistente, procure resgatar do fundo de sua alma um pouco mais de paciência. Isso, porém, não significa que você deva se abster das decisões que estão em curso.

ESCORPIÃO: Sentimentos que não são expressos na hora em que são evocados, são sentimentos que correm o risco de se transformarem em ressentimentos. Cuide para isso não acontecer, cuide para expressar com clareza tudo que sentir.

SAGITÁRIO: A certeza não é garantia de você estar no melhor caminho possível, porque em muitos casos esse sentimento de sua alma estar certa é apenas um corte da realidade. O corte que é conveniente a você. Nada além.

CAPRICÓRNIO: Faça mais do que normalmente faria, porque este é um momento auspicioso, por meio do qual sua alma poderia avançar bastante no caminho, e se aproximar dos objetivos pretendidos. Você conhece seus objetivos?

AQUÁRIO: As afirmações que você faz podem não ter boa receptividade, porém, até mesmo a resistência com que são acolhidas diz respeito de alguma verdade que está sendo dita. Fale sem o compromisso de se fazer entender.

PEIXES: Este é o momento de sua vida em que convergem tantas coisas ao mesmo tempo, que fica difícil para sua alma concluir se este seria um ótimo tempo, ou se, pelo contrário, você estaria à beira do abismo. Só vivendo.