Horóscopo de sexta: A despreocupação requer treinamento

Data estelar: Lua Vazia das 7h52 até 22h31 HB

Deixa de lado tuas obrigações, te esquece das cobranças interiores para que continues produzindo como se nada demais nem de menos estivesse acontecendo, desperta na santa paz de tua consciência ciente de que, hoje, o tempo é todo teu e que podes fazer o que quiseres com ele. Porém, se sucumbes ao apelo moral de que não seria possível viver o dia de hoje sem preocupações, então continua em frente, mas observa tua atuação, assim como também o estado de ânimo das pessoas com que tenhas de lidar e, talvez, para a próxima Lua Vazia, tu tenhas um pouco mais de conhecimento para verificar a íntima conexão entre as atividades estelares no céu e as humanas aqui na Terra. A preocupação é inerte, não precisas fazer força para te preocupar. A despreocupação é uma ciência, que requer treinamento de tua parte.

ÁRIES: É um dia desorientador, que merece cuidado, para não enfiar os pés pelas mãos com a alma convencida de não ter alternativa disponível. Respire fundo, deixe tudo acontecer com mínima intervenção de sua parte. Você consegue.

TOURO: O que era seguro, hoje não parece tanto, são mudanças temporárias de perspectivas que você não precisa tornar um drama, porque passarão e não deixarão rastros, desde que você não prolongue tudo fazendo dramas desnecessários.

GÊMEOS: Tomar atitudes não é o mesmo que reagir aos acontecimentos. As atitudes são produto de reflexões e escolhas, enquanto as reações são movimentos impulsivos que nem sempre provocam resultados melhores do que as causas.

CÂNCER: Tome distância de tudo e de todos e prefira a solidão e o silêncio, porque qualquer deslize de palavras e atitudes correria o risco de produzir efeitos desproporcionais. É um dia delicado, tome distância, será melhor.

LEÃO: O fator humano é delicado num dia como hoje, já que sempre complicado, porque cada pessoa tem ideias próprias e, em geral, não há um ímpeto de congregação, muito pelo contrário. Porém, é com pessoas que se faz o destino.

VIRGEM: Melhor você não se expor demais num dia como hoje, porque as reações das pessoas são imprevisíveis mas, contando com que a maior parte das pessoas anda angustiada, não se pode esperar nada muito positivo delas.

LIBRA: Aquilo que você pense ter entendido muito bem será melhor repassar e verificar se foi mesmo muito bem entendido, porque o dia de hoje é propenso a equívocos, daqueles que ocorrem por falta de verificação. Em frente.

ESCORPIÃO: Quando deixam de funcionar bem as coisas que supostamente não mereceriam atenção, porque deveriam funcionar automaticamente, chegou a hora de repensar o automatismo e se dedicar a prestar atenção aos mínimos detalhes.

SAGITÁRIO: O entendimento mutuo é o melhor dos cenários possíveis em todo relacionamento, mas muito raramente esse estado de coisas se estabiliza, passando por momentos muito confusos, como pode acontecer hoje.

CAPRICÓRNIO: São tantas coisas que precisam ser feitas ao mesmo tempo que, de início, dá preguiça e desânimo. Muito bem, é possível deixar para depois, mas sem que isso se transforme numa rotina de procrastinações.

AQUÁRIO: Satisfazer desejos sempre parece uma muito boa ideia, porém, nem sempre os resultados são satisfatórios como o imaginado. Hoje é um daqueles dias em que a distância entra a imaginação e a realidade fica enorme.

PEIXES: Pratique a despreocupação, independente de tudo que anda acontecendo por aí e que alimenta a fogueira das preocupações. Tudo, no mundo humano, está submetido às escolhas que, por própria vontade, sejam feitas.