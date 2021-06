Horóscopo de sexta: Há sempre uma terceira polaridade, que é a consciência

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Há aliados e há adversários, claro e escuro, bem e mal, mas também há sempre uma terceira polaridade, a consciência, que não é nem uma nem outra polaridade, a consciência é ela mesma, sempre. Acontece que, nessa tentativa racional de nos distanciarmos da realidade, nós, que somos a consciência que percebe a aparente dualidade, e que nos distanciamos dela para a entender, nos excluímos do cenário, como se não existíssemos intrinsicamente conectados à realidade que percebemos. Como é possível que algo tão óbvio, passe ao mesmo tempo tão despercebido? Que onde há duas polaridades, sempre haverá a terceira, a consciência que participa da percepção e ação. A alma que busca, aquilo que é buscado e o próprio ato da busca, tudo funciona numa síntese contínua, de dinamismo ininterrupto. O mágico funcionamento do Universo.

ÁRIES: Perguntar não ofende? Só se for em outro planeta, porque aqui na Terra há perguntas ofensivas, que trazem nas entrelinhas uma tentativa intencional de perturbar as pessoas. É um jogo, mas bastante delicado de sustentar.

TOURO: Discutir sexo dos anjos, gostos e cores é como correr atrás do próprio rabo, nunca se chega a lugar algum, a não ser ao próprio terreno do conflito, que prende as pessoas numa paixão de duvidoso gosto e reputação.

GÊMEOS: Faça escolhas a dedo para não errar nas pessoas que convida a participarem de seus momentos de regozijo, ou de outra maneira acabará perdendo tempo e transformando o entretenimento num campo de batalha. Isso não.

CÂNCER: Há todo um encanto envolvido nas tradições e na sua conservação, um encanto que se sente ameaçado diante do que não se encaixa dentro de sua visão. Veja, o mundo está mudando aceleradamente, e as tradições não acompanham.

LEÃO: A comunicação é uma ciência, que não se limita ao que você quer dizer, mas se estende à maneira com que suas palavras serão interpretadas, um fato que não deve ser deixado ao acaso. O acaso é traidor.

VIRGEM: Sentir-se em segurança é muito bom, mas se para isso você tem de se isolar, ou pior, deixar outras pessoas inseguras, então chegou a hora de questionar os parâmetros que servem para você se sentir em segurança.

LIBRA: Querendo contemporizar e colocar panos quentes, você corre o risco de colocar lenha na fogueira. Há coisas que, legitimamente, precisam de maior esclarecimento, mas acima disso está a hora certa para tomar essa atitude.

ESCORPIÃO: Tudo que você pensa e que se transforma em argumento que alimentará os conflitos, tanto interiores quanto com as pessoas com que você se relaciona, tudo isso precisaria ser questionado para evitar desgaste.

SAGITÁRIO: Levar a sério tudo que as pessoas dizem acaba em briga. Neste momento, em que as pessoas se reúnem, há um verdadeiro caldo de cultivo de conflitos, porque o mundo anda incentivando que uns sejam contra os outros.

CAPRICÓRNIO: Faça do seu jeito, mas não pretenda que as outras pessoas sigam seu exemplo. De dentro de você, seu jeito pode parecer o melhor, o epítome da perfeição, mas o mesmo acontece do lado de dentro das outras pessoas.

AQUÁRIO: Os pontos de vista podem e devem ser mudados, porque se preservar sempre no mesmo lugar enquanto o mundo está em contínua transformação, isso não daria resultados positivos, nem para você nem para ninguém.

PEIXES: Os argumentos que servem de alimento para as discussões e brigas sempre parecem legítimos, porque se fossem questionados e suavizados, nunca haveria conflitos, não lhe parece? Mas, questionar evitaria muito desgaste.