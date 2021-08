Horóscopo de sexta: Importante é se atrever e experimentar

Data estelar: Lua míngua em Touro.

O ser humano que tu és não se desenvolve por instinto nem por ajuda do céu, muito menos pelo efeito da sorte. O ser humano que tu és só pode se desenvolver por atrevimento, por te lançares ao jogo complexo da vida na tentativa de verificar se as projeções que fazes do teu futuro são fantasias ou pressentimentos. Se ficas esperando por um acontecimento portentoso que te tire da miséria das repetições cotidianas que te oprimem, tu apostas na sorte. Se ficas esperando pelo dia em que teu horóscopo te preveja aquele dia maravilhoso, tu apostas em que teu destino não é teu, mas de algo que desconheces. Mas, se tu te atreves a experimentar o que te parece ser teu destino, mesmo que quebres a cara terás tomado para ti o domínio do jogo complexo da vida e, como resultado, amadurecerás e desenvolverás novos talentos.

ÁRIES: O que fazer para sua alma ter mais segurança? Não há uma receita pronta para isso, porque sempre haverá algo a temer, algo que possa quebrar o encantamento da segurança. Melhor seguir em frente apesar do temor.

TOURO: Pareceria certo viver em estado de competição, porém, a civilização anda como anda porque essa tem sido a nota dominante É hora de aceitar que o verdadeiro jogo da vida não é de competição, mas de colaboração.

GÊMEOS: Há dias em que, não importa o que aconteça, a alma não se sente envolvida no fluxo da vida, mas, pelo contrário, pressente ter ficado fora do curso natural das coisas, exilada. Isso há de passar, é um estado transitório.

CÂNCER: A política é necessária, pois, apesar de ter sido deturpada pela classe governante, mesmo assim continua sendo um instrumento excelente para que os interesses divergentes da sociedade convivam da melhor forma possível.

LEÃO: É impossível ter certeza sobre o que virá a acontecer, se sua alma será ou não bem-sucedida, não importa o quanto você busque essa informação no horóscopo. No frigir dos ovos, sua alma há de lidar com a incerteza.

VIRGEM: A aventura é importante, porque ainda que a alma prefira transitar por terrenos seguros, sem arriscar não haveria tampouco como progredir. Por isso, responda positivamente ao apelo de aventura. É importante.

LIBRA: O medo se faz sentir, e você precisa tomar cuidado para não o confundir com um pressentimento, porque em grande parte, esse sentimento nem é seu particularmente, é algo que circula pela alma do mundo neste momento.

ESCORPIÃO: Onde houver cabimento de ajuste de contas, este é o momento certo para isso acontecer. Porém, não fique esperando por nenhuma deixa, tome a iniciativa e coloque as cartas sobre a mesa, reivindicando respostas.

SAGITÁRIO: É ótimo você construir uma experiência de vida autônoma e independente, porém, sempre será necessário lançar mão de ajuda, e isso não há de eclipsar sua liberdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.

CAPRICÓRNIO: Em algum momento sua alma há de cansar de obedecer a voz da prudência e se atrever a lançar à aventura da vida sem sistema de segurança. Essa experiência será enriquecedora e, paradoxalmente, segura também.

AQUÁRIO: Buscar paz, sossego e tranquilidade é um movimento digno da alma, que precisa descansar das tensões do dia a dia. Porém, esse não há de se ser o objetivo principal do seu jogo, desconsiderando as tensões necessárias.

PEIXES: Fazer acontecer é a melhor pedida, porque se você continuar esperando por aqueles eventos que mudem a sua vida para sempre, provavelmente só acontecerá isso, ficar esperando. Agora é sua hora! Faça acontecer.