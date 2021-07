Horóscopo de sexta: que a graça seja contigo

Data estelar: Lua é Vazia das 13h35 até 21h13, quando ingressa em Aquário e fica Cheia.

A combinação de Lua Vazia e Cheia é uma das condições cósmicas mais difíceis de administrar, principalmente quando acontece, como hoje, no meio de um período que, de acordo com a agenda da civilização, deveria ser produtivo. Tudo em ti se prepara para grandes acontecimentos, as tensões aumentam tanto, que se tornam desproporcionais aos ingredientes que foram reunidos no passado recente, como resultado de tuas estratégias e esforços. Porém, neste momento tu precisarias te orientar por algo maior do que tuas pretensões terrestres, elevando tua mente e coração ao céu, em busca de orientação e amparo. Faz isso com alegria e despreocupação; medita, reza e ergue as mãos ao céu, pois, a graça da vida te abençoará se te sintonizas nela com alegria.

ÁRIES: Agora é o momento de começar a organizar tudo que cada pessoa precisa fazer para que o conjunto da obra seja o mais harmonioso possível. Esta é uma parte muito complexa, mas os resultados tendem a ser positivos.

TOURO: As ideias que passem o mais rapidamente à prática serão as vencedoras, mesmo que não sejam as melhores, porque, neste momento, mais vale o feito do que o perfeito sem, no entanto, abandonar a busca pelo aprimoramento.

GÊMEOS: Nenhuma angústia se torna permanente, pois, em algum momento o bom humor rompe essa barreira e o ânimo cristalino ressurge das cinzas dos momentos escuros. Projete sua mente ao futuro com entusiasmo despudorado.

C NCER: Como as pessoas andam todas muito preocupadas e cheias de incertezas a respeito do futuro, oscilam muito, também, as relações, pendendo entre momentos de maravilhosa colaboração e outros, de profundo egoísmo.

LEÃO: Tudo que parece impossível só se tornará viável com a colaboração das pessoas envolvidas. Por isso, se foque na construção e preservação de bons relacionamentos, porque apesar de isso ser complicado, a solução é por aí.

VIRGEM: Do entusiasmo à prática, esse é o movimento que você precisa reivindicar, não apenas de si, mas de todas as pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Faça a sua parte bem e exija que todo mundo dê o melhor de si.

LIBRA: Procure se desvencilhar das amarras que empatam seus movimentos de progresso, esses apegos que fazem você repetir o que deu certo no passado, mas que, comprovadamente, deixaram de dar os mesmos resultados de outrora.

ESCORPIÃO: Em algum momento as argumentações terão de dar lugar a ações práticas e, aí sim, a coisa começará a andar, porque, enquanto todo mundo discute, é o tempo em que não se faz nada, e tudo fica no mesmo lugar.

SAGITÁRIO: Use seus recursos com a maior sabedoria possível, os investindo em pessoas e objetos que respondam a reais necessidades. Enquanto isso, você terá ampla margem para distinguir as necessidades e os desejos.

CAPRICÓRNIO: Há atitudes que você tomaria agora e que resultariam em certo alívio das pressões que são exercidas sobre você. Esse alívio, porém, seria temporário apenas, leve isso em consideração para decidir o que fazer.

AQUÁRIO: Em algum momento você despertará da letargia e perceberá o tanto de tempo perdido. Gaste pouco recurso em arrependimentos, que não ajudarão em nada, e se muna o mais rapidamente possível de boa vontade prática.

PEIXES: Do barulho ao silêncio na velocidade do pensamento, assim andam as coisas, oscilando entre os píncaros da glória, alimentada por certezas maravilhosas, e dúvidas atrozes, de se tudo não passa de uma promessa vazia.