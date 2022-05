Horto Florestal ganhará shopping conceito com lojas e quiosques

O Horto Florestal, em Salvador, ganhará um shopping conceito com projeto do GAM Arquitetos. O Alameda Vert, na Avenida Waldemar Falcão, será pet friendly e contará com 18 lojas, quiosques, estacionamento e bicicletário.

O centro comercial traz já no nome sua atenção especial ao meio ambiente e terá sistema de reaproveitamento de águas pluviais, iluminação de LED e Coleta Seletiva, alinhado às últimas tendências do mercado, inclusive com área de convivência integrada ao bairro.

​O street mall terá ainda um Delivery Hub para apoio às lojas de alimentação e serviços, Espaço Família, praça integrada ao bairro e acessibilidade.

“Consolidará a região com maior oferta de conveniência, serviço e gastronomia, proporcionando mais bem-estar e praticidade aos clientes. O Horto Florestal é um dos bairros mais valorizados de Salvador, e ficará ainda mais completo com a chegada do Alameda Vert”, diz a publicação de apresentação do empreendimento. A comercialização será feita pela MUV.

