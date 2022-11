Horto vai ganhar edifício com piscina privativa por apartamento   

Sublime Horto House contará com 44 andares e uma piscina por apartamento (Foto: Divulgação)

O Horto Florestal, em Salvador, vai ganhar um novo empreendimento de alto luxo. Trata-se do ‘Sublime Horto House’, que contará com 68 apartamentos com áreas privativas de 225, 269 e 494m2. Um dos grandes diferenciais do edifício, fruto da parceria entre a Prima Empreendimentos e a Acciona, será a piscina privativa em cada apartamento, que irá proporcionar aos futuros moradores a sensação de morar em casa.

O empreendimento, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, terá uma única torre de 44 andares em um terreno de mais de 4.200mil m2. O projeto arquitetônico é assinado por Ricardo Farias, com interiores de Margarete Iglesias e paisagismo de Takeda Design.





Novo espaço

Na próxima terça-feira (8), às 20h, a Paulo Darzé Galeria, localizada no Corredor da Vitória, inaugura um novo espaço expositivo, ampliando sua sede com um terceiro andar. Este espaço iniciará suas atividades com uma mostra “Alvorada”, do artista baiano Anderson AC. A exposição tem textos de Marcelo Rezende e de Thais Darzé.

Dani Alves, Monica Hial Abreu, Manu Toma e Alessandra Mattar (Foto: divulgação)

Encontro fashion

Um quarteto fantástico de influencers vai desembarcar em Salvador na próxima sexta-feira, vindo de várias partes do Brasil, para uma tarefa fashion. Monica Hial Abreu, Manu Toma, Alessandra Mattar e Dani Alves serão recebidas por Larissa Bicalho para um fim de semana de muito trabalho. O Pink Squad vai produzir conteúdo de moda com looks que estarão no Fashion Day, evento capitaneado pela empresária, que será realizado na sua LB Home, na Barra, em 8 e 9 de novembro, das 9h às 21h. Participam da ação a marca Empório Abreu e a joalheria Izabella Zamora, entre outras.

Álbum conceitual

O cantor Carlinhos Brown está lançando um disco de rock, ao lado dos integrantes da banda Mar Revolto. Com 11 músicas, o trabalho inédito, que foi batizado de ‘Carlinhos Brown É Mar Revolto’, conta com participações especiais de Rita Lee e Rafael Bittencourt, entre outros. O lançamento, na próxima sexta-feira, será feito pelo selo de Brown, Candyall Music, com exclusividade em Dolby Atmos na Apple Music.

Lançamento

A Estação Summer by Vestra foi aberta, anteontem, no terreno da antiga Perini, na Barra. O projeto nasce como complemento do stand de vendas da Vestra Empreendimentos, que construirá um prédio residencial no local, após o verão. Durante a alta temporada, o público soteropolitano será presentado com uma arena de esportes, gastronomia e entretenimento.





Edson Freitas e Alô Alô Bahia lançam camisa para Copa (Foto: Divulgação)

Torcida Alô Alô

A menos de um mês do início da Copa do Mundo no Catar, os preparativos para os jogos já começaram. E isso inclui vestir-se a caráter para assistir às partidas da seleção brasileira em busca do hexacampeonato. Pensando nisso, o portal Alô Alô Bahia uniu-se ao médico Edson Freitas e juntos criaram uma camisa exclusiva que será presenteada aos leitores e parceiros de ambos. A ideia é organizar a torcida nos jogos de Brasil x Sérvia, dia 24; Brasil x Suíça, 28, e Brasil x Camarões, em 2 de dezembro, e seguir em busca da conquista da taça.