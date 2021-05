Hospital ACM é ampliado em Euclides da Cunha com leitos covid-19

O Hospital Antonio Carlos Magalhães, em Euclides da Cunha, ganhou um anexo com 31 novos leitos, sendo 15 exclusivos para tratar pacientes com a covid-19. Desse total, quatro são semi-intensivos, ou seja, com ventiladores mecânicos.

Com investimento de R$1,5 milhão, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT), o novo anexo da unidade de saúde, que é gerida pelo Hospital Português, conta ainda com leitos pediátricos e destinados a cirurgias ortopédicas.

"Essa é uma obra moderna e que vai proporcionar melhorias no atendimento de qualidade à população, e não apenas para tratar pacientes com a covid-19, pois a estrutura é ampla", disse o prefeito do município, Luciano Pinheiro (PDT).

O parlamentar pedetista agradeceu à prefeitura de Euclides da Cunha por batizar o novo anexo com o nome do pai dele, Félix Mendonça, que também foi deputado federal. "Tenho certeza que cada centavo que é colocado em Euclides da Cunha é tratado com carinho, com respeito à população. Isso aqui é um exemplo para os outros municípios da Bahia”, disse Félix Mendonça Júnior.