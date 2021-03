Hospital Aeroporto erra e troca corpos de pacientes; família enterra morto errado 

Outra troca de corpos aconteceu na região de Salvador e Região Metropolitana. Um caso recente foi registrado pelo CORREIO no Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Agora, o erro aconteceu no Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas. A diretoria da unidade entrará, ainda nesta sexta-feira (19), com um pedido na Justiça para pedir a exumação do corpo.

Segundo informações do G1, a idosa Averilda dos Santos Almeida, de 65 anos, estava internada desde 20 de fevereiro de 2021 e, nesta quinta-feira (18), quando o filho foi retirar o corpo da mãe, ele já havia sido enterrado por outra família. Um deles morreu no dia 17 e o outro no dia 18.

O Hospital assumiu o erro e disse que “tomou imediatamente todas as providências necessárias, prestando informação e acolhendo as duas famílias envolvidas, além de prestar toda a assistência”, informa, por meio de nota. Após uma reunião com as famílias, “o hospital dará entrada na ação judicial com o pedido da exumação, e aguardará a liberação legal para que possa dar prosseguimento, o mais breve possível, aos trâmites funerários”, completa.

A diretoria da unidade também lamentou o ocorrido. “O Hospital Aeroporto lamenta profundamente o fato e informa que a instituição está apurando todos os detalhes para adotar eventuais medidas internas e evitar que ocorrências como esta não se repitam”, conclui.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro