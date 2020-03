Hospital Aliança, que teve morte por Covid-19, abre unidade de emergência respiratória

O Hospital Aliança, que confirmou a segunda morte por coronavírus em Salvador nesta segunda-feira (30), anunciou que implantou uma nova unidade de emergência para pacientes com sintomas respiratórios em suspeita de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

De acordo com a assessoria de comunicação do local, a nova área está isolada dos demais setores do Hospital, favorecendo a assistência tanto dos pacientes em suspeita, quanto dos demais nas unidades de emergência, internamento e outros serviços do complexo hospitalar. A nova emergência possui acesso separado das demais entradas do Hospital e Centro Médico, que continuam em funcionamento para outros atendimentos.

Acesse aqui todas as notícias do novo coronavírus

Ainda de acordo com o comunicado do Hospital, o novo serviço prevê ainda triagem inicial através do sistema drive-thru e se une às unidades de Terapia Intensiva (UTI ) e clínica médica (apartamentos), já destinadas exclusivamente ao tratamento dos pacientes com suspeita e confirmados com a COVID-19.

“O Hospital Aliança torna-se, desta forma, ainda mais seguro tanto para os pacientes com a Covid-19 como para aqueles que continuam utilizando os nossos serviços de emergência, centro cirúrgico, centro obstétrico e demais unidades”, afirma o superintendente médico, Dr. Raymundo Paraná.

Morte por Covid-19 no Hospital Aliança

A segunda morte por coronavírus na Bahia foi confirmada nesta segunda-feira (30). O paciente estava internado em estado grave no Hospital Aliança e não resistiu às complicações da Covid-19. A informação foi ratificada pelo secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, e pela unidade de saúde.

Através de comunicado, o Hospital Aliança informou que a morte ocorreu às 18h45. O paciente tinha 64 anos e estava internado na UTI desde o dia 17 de março. Já o secretário informou que o homem era hipertenso e diabético, fatores de risco para a doença. A unidade privada de saúde confirmou que tem outros quatro pacientes internados com Covid-19 no local.

Primeira morte em Salvador

O primeiro óbito pela doença no estado também aconteceu em Salvador, no sábado (28), e foi confirmada no dia seguinte pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). A vítima, Leonildo Sassi, de 74 anos, estava internado no Hospital da Bahia, em Salvador. O idoso foi cremado na tarde do mesmo dia, no Cemitério do Campo Santo, na Federação, com uma cerimônia diferente das habituais.

De acordo com o boletim mais recente divulgado pela Sesab, o estado já confirmou 176 pacientes infectados. Os dados contabilizam todos os registros de janeiro até as 17h desta segunda-feira (30).