Hospital Ana Nery amplia leitos de UTI e recebe novas estruturas

O número de leitos na UTI Cardiológica Infantil do Hospital Ana Nery, na Caixa D’Água, em Salvador, foi ampliado de oito para 19, e a unidade ganhou uma nova farmácia com capacidade para atender até 5 mil pacientes por mês. As novas estruturas foram entregues pelo governador Rui Costa (PT), nesta terça-feira (6). Houve também a requalificação do ambulatório, laboratório, auditório e almoxarifado. O investimento foi de R$ 8 milhões.

“Essas ações fazem parte de uma sequência de investimentos que estamos fazendo no Ana Nery para ampliar a capacidade de serviço do hospital. Hoje, anunciamos a contratação de mais um equipamento de hemodinâmica, a máquina que faz procedimentos cardíacos, existem duas e vamos acrescentar uma terceira para aumentar ainda mais a produtividade do hospital”, afirmou.

O governador também destacou a ampliação de leitos para atendimento de casos cardíacos no interior do estado e prometeu mais investimentos. Profissionais de saúde e acompanhantes de pacientes acompanharam a visita do gestor às novas instalações. O diretor do hospital, Luiz Carlos Passos, agradeceu os investimentos.

“Estamos não apenas requalificando, mas também aumentando a capacidade operacional da UTI Cardiopediátrica, a única UTI Cardiopediátrica do estado da rede própria, que passa de oito para 19 leitos. Alguém pode achar pouco, mas isso não é pouco, é essa UTI que vai permitir que a gente dobre a capacidade de acolhimento das crianças com cardiopatias congênitas”, afirmou.

Com a ampliação dos leitos a UTI mudou de local. A direção do hospital ainda está decidindo o que fará com a área onde ficava a antiga unidade. São duas opções: transformar o local em UTI adulto ou em enfermaria. Já a área do antigo laboratório será desocupada para serviços de cateterismo cardíaco e de membros inferiores.

O Hospital Ana Nery é um hospital de ensino, referência no estado em procedimentos de alta complexidade e reconhecido pela excelência nas áreas de cardiologia, nefrologia e cirurgia vascular. A unidade é gerida pela parceria entre a Secretaria da Saúde do Estado e a Universidade Federal da Bahia, através da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (Fapex).