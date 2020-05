Hospital Ana Nery pede doação de sangue para não suspender procedimentos

Tem coisa no mundo que não dá para parar. Nem mesmo com uma pandemia assolando o mundo. E a necessidade de doação de sangue é uma delas: maior referência no Estado em cirurgia cardiovascular adulta e pediátrica, nefrologia, hemodiálise e transplante de rins, além de hemodinâmica, o Hospital Ana Nery está precisando de bolsas de sangue para manter os procedimentos cirúrgicos de maneira normal.

Em nota, a instituição afirmou que o estoque de sangue está muito baixo e que quem puder fazer a doação deve procurar o Hemoba e doar em nome do Hospital Ana Nery.

Por conta do coronavírus, a doação está sendo feita por marcação atráves do site, do telefone (71) 3116-5643 e do email horamarcada@hemoba.ba.gov.br. A doação pode ser feita das 7h da manhã às 19h.

Manter os estoques de sangue em alta é importante para que os procedimentos não sejam interrompidos. Crianças, adolescentes e adultos cardiopatas precisam desse material para seguir vivos.